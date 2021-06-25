Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Deprem anı kameralara yansıdı | Video

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika verilerine göre, Bingöl'de 5.2 şiddetinde deprem oldu. AFAD, 21.28'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Bingöl'ün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi. Bingöl'de gerçekleşen deprem, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Malatya, Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Elazığ duyurdu ve büyüklüğünü 5.3 olarak paylaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ardından açıklama yaptı ve ekiplere olumsuz bir ihbarın gelmediğini bildirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise devletin tüm kurumları ile teyakkuzda olduğunu belirtti. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, A Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin ulaşmadığını kaydetti. Elazığ ve Bingöl'de artçı sarsıntılar devam ediyor.