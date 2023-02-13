Haberler Yaşam Haberleri Adalet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Adaletle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?
Giriş Tarihi: 13.2.2023 14:13 Son Güncelleme: 13.2.2023 14:13

Adalet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Adaletle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

İslam dininde adalete özel önem verilmiştir. Bu nedenle adalet ile ilgili ayetler ve mealleri insanları etkiler niteliktedir. Eşitlik ve adalet ile ilgili ayet ve hadisler okunarak bu konuda ne denli hassas olunması gerektiği anlaşılabilir. Kuran’da Adalet hangi ayette geçiyor? Kuran’ın birçok ayetinde adalet konusuna yer verilmiştir. Adalet kelimesi kuranda kaç defa geçer gibi merak edilen konuları sizler için derledik.

Adalet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Adaletle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Adalet ile ilgili ayetler ve mealleri incelendiğinde Rabbimizin adalet konusunda kullarını defalarca ikaz ettiği görülür. Eşitlik ve adalet ile ilgili ayet ve hadisler okunarak konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kuran'da Adalet hangi ayette geçiyor? Kuran ayetlerinin birçok noktasında adalet teması olduğu gibi hadiste de bu konu hassasiyetle irdelenmiştir. Adalet kelimesi kuranda kaç defa geçer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adalet İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'ın birçok ayetinde adalet ile ilgili söylemlere yer verilmiştir. Aynı şekilde hadiste de bu konuya vurgu yapıldığı görülür. Bu kapsamda aşağıdaki örnek ayetleri inceleyebilirsiniz.

Âl-i İmrân Suresi'nin 18. Ayeti: Allah, adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur.

Âl-i İmrân Suresi'nin 21. Ayeti: Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler yok mu? Onlara acı bir azabı müjdele!

Nisâ Suresi'nin 3. Ayeti: Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

Nisâ Suresi'nin 58. Ayeti: Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir.

Nisâ Suresi'nin 105. Ayeti: Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana bu kitabı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!

Eşitlik ve Adalet İle İlgili Ayet ve Hadisler

Adaletle ilgili Kuran'da çok sayıda ayet olduğu gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından söylenen çok sayıda hadis de vardır. Bu kapsamda dikkat çeken hadis örnekleri aşağıdadır.

  • En faziletli cihat, zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir.
  • Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.
  • Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da cezasını verirdim.
  • Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.

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Adalet İle İlgili Ayetler – Kuran’da Adaletle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?
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