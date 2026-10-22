FETÖ’nün paltosundan çıkanlar! Firari militanlar yazdı, taşeronlar oynadı: Tek merkezden yönetilen alçak saldırı

O dönem sahnelenen kumpas ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin desteğiyle püskürtülürken, kirli emellerinden vazgeçmeyen organize yapı bugün bir kez daha yeni bir oyun ortaya koymaya başladı.

Özellikle son günlerde; Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı aktif siyasetin içerisinde yer almamasına rağmen yalan ve iftirayla dillerinden düşürmeyen muhalefete, yurtdışından yayın yapan Cevheri Güven, Said Sefa, Tarık Toros gibi FETÖ'cü hainler destek veriyor.