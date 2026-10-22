FETÖ’nün paltosundan çıkanlar! Firari militanlar yazdı, taşeronlar oynadı: Tek merkezden yönetilen alçak saldırı

Türkiye'nin dünya diplomasisinde artan ağırlığı ve gücü, ekonomi-enerji alanındaki ezber bozan hamleleri kirli odakları rahatsız etti. Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada barış ve güvenlik için attığı çabalar gıptayla takip edilirken; FETÖ'yü ve muhalefeti 'maşa' olarak kullanan organize yapılar 17/25 Aralık sürecinde olduğu gibi karanlık bir oyun daha sahnelemeye kalkıştı.
BERAT ALBAYRAK'IN AVUKATINDAN TOKAT GİBİ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın yaptığı açıklama ise iftira ve yalan silsilesine başvuranlara tokat niteliğinde oldu.
İsa Sinan Göktaş yaptığı kapsamlı açıklamada, "Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir." vurgusunu özellikle yaptı.
FETÖ'NÜN PALTOSUNDAN ÇIKANLAR!
17/25 Aralık kumpas sürecinde FETÖ'cülerin ülkeye ihanetine açık destek veren muhalefet; hainlerin argümanlarını sıkça dillendirerek toplumun sinir uçlarına dokunmuş, ülkenin ekonomideki bağımsızlık adımlarını engelleme girişimine başvurmuştu.
O dönem sahnelenen kumpas ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin desteğiyle püskürtülürken, kirli emellerinden vazgeçmeyen organize yapı bugün bir kez daha yeni bir oyun ortaya koymaya başladı.
Özellikle son günlerde; Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı aktif siyasetin içerisinde yer almamasına rağmen yalan ve iftirayla dillerinden düşürmeyen muhalefete, yurtdışından yayın yapan Cevheri Güven, Said Sefa, Tarık Toros gibi FETÖ'cü hainler destek veriyor.
Berat Albayrak'ı Borsa İstanbul ve Fon Soruşturması ile ilişkilendirmeye çalışan firari militanlar FETÖ'nün emellerinden vazgeçmediğini halen net bir şekilde gösteriyor.
"ESASEN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN HEDEFE KONMAK İSTENİYOR"
Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş yaptığı açıklamada, "17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır. Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir." sözleriyle mevcut durumu özetlemişti.