Türkiye’yi IMF’ye peşkeş çekti: Hesap bile vermedi! Faik Öztrak’tan utanmazlık ve pişkinliği fotoğrafı: Vatandaşın sırtına prangayı nasıl geçirdiler?

VATANDAŞIN SIRTINA PRANGA GEÇİRDİLER!

Kemal Derviş'in Ekonomi Bakanı, Faik Öztrak'ın ise Hazine Müsteşarı olarak birlikte görev yaptığı 1,5 yıllık dönemin Türkiye'ye faturası çok ağır oldu. Şu anda yüzde 19 olan politika faizleri %190'ları gördü. 13 banka batırıldı ve el konuldu. Yalnızca 2001'de 40 bin kişi işsiz kaldı. 28 Şubat darbesi ile 2001 krizinin Türkiye'ye doğrudan ve dolayı maliyetlerinin toplamı 400 milyar dolar oldu Zenginlerin servetine servet kattığı bu dönemde hem devletin kasası boşaltıldı hem, Türkiye büyük bir borç yükünün altına sokuldu.