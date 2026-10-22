Aynı merkezden alçak saldırı

CHP ve Yeni Parti'nin iftira siyasetine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özlale'nin başını çektiği, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik alçak algı operasyonuna karşı Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş harekete geçti. Göktaş, yazılı bir açıklama yaparak, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların kirli oyunlarının yargıya taşınacağını belirtti.

ÖZTRAK VE TÜREVLERİ…

Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapan Göktaş, "CHP Grup Başkanı Faik Öztrak yaptığı açıklamada, kamuoyuna 'fon soruşturması' olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda '128 milyar dolar yalanına' ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece 'skandalın göbeğindeki isimler', 'vurguncular', 'turpun büyüğü' gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir. Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekâya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, 'Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir' talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır" dedi. Göktaş, Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırıların Albayrak'ın bakanlığı döneminde de yapıldığına, siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanının" sistematik şekilde kullanıldığına, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tazminata hükmetmesine rağmen iftira kampanyasının sürdüğüne işaret etti.

AYIPLARINI PERDELİYORLAR

Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensuplarının, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Berat Albayrak'ın adını kullanmalarına sert tepki gösteren Göktaş, şunları vurguladı: "Fon soruşturmasına konu eylemlerle Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Albayrak'ın 2020'de görevinden ayrılmasının üzerinden 6 yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir."

TAŞERONLAR IŞBAŞINDA!

"FAİK Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir" diyen Göktaş, "'At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını' beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir" açıklaması yaptı.

HEDEF CUMHURBAŞKANI

GÖKTAŞ, "17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır" dedi.

KİMLER KİMLERLE BERABER?

Aynı merkezden çıktığı aşikâr olan açıklamalar "Kimler kimlerle beraber" dedirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör