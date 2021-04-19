Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı

CHP ve FETÖ'nün yeni yalanı olan 123 milyar dolar nerede söyleminin baş mimarı Faik Öztrak'ın Türkiye'ye ağır bedeller ödeten isimlerin başında olduğu ortaya çıktı. 2001 krizi ve o dönemde her şeyi daha da kötü hale getiren IMF mahkumiyetinin de mimarlarından olan Öztrak'ın özgeçmişi bugünün penceresinden bakıldığında "Bu kadar da olmaz" dedirtti.