Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda fon skandalını siyasi ranta çevirmek isteyen muhalefete yönelik sarf ettiği ifadelerden en kritik olan şu cümleydi: "Dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler..."
Sayın Erdoğan konuşmasında tabandan gelen sese ve öfkeye kulak vereceğinin altını da bir kez daha çizdi: "Milletin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nev-i şahsına münhasır bir harekettir. Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var."
Reis'in bu çıkışı ve fon krizini siyasi ranta çevirmek isteyenlerin manipülasyonlarına işaret eden uyarıları çok önemli. Unutmayalım ki dolandırıcılar en ağır cezaya çarptırılıp mağdurların zararları telafi edilmedikçe bu rezaleti fırsata çevirmek için elini ovuşturanların değirmenine bizzat kendimiz su taşırız.
***AK Partili çelik çekirdeğin de işaret ettiği tehlike işte buydu. Zira biliyoruz ki fon skandalı her açıdan çelik çekirdeğin çelik çekirdeğine yapılan bir operasyona dönüştürüldü.
***Dünyanın ve bölgemizin yeniden dizayn edildiği bir aşamadan geçiyoruz. Sayın Erdoğan'ın hem Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hamleleriyle Lozan ve Yalta'da paranteze alınan ülkemiz Anadolu yanında çevremizdeki ülkelerin de makûs talihini yenip içeride ve dışarıda tarih yazdığı bir süreçte hem de Libya Deniz Yetki Anlaşması, Mekke Paktı ve Bedir Mutabakat Zaptı gibi anlaşmalarla Türkiye'nin boynuna geçirilen bölgesel emperyal prangaları parçaladığı bir dönemde patla(tıl)dı bu fon krizi.