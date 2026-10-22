Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda fon skandalını siyasi ranta çevirmek isteyen muhalefete yönelik sarf ettiği ifadelerden en kritik olan şu cümleydi: "Dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler..."

Sayın Erdoğan konuşmasında tabandan gelen sese ve öfkeye kulak vereceğinin altını da bir kez daha çizdi: "Milletin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nev-i şahsına münhasır bir harekettir. Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var."

Reis'in bu çıkışı ve fon krizini siyasi ranta çevirmek isteyenlerin manipülasyonlarına işaret eden uyarıları çok önemli. Unutmayalım ki dolandırıcılar en ağır cezaya çarptırılıp mağdurların zararları telafi edilmedikçe bu rezaleti fırsata çevirmek için elini ovuşturanların değirmenine bizzat kendimiz su taşırız.

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AK Partili çelik çekirdeğin de işaret ettiği tehlike işte buydu. Zira biliyoruz ki fon skandalı her açıdandönüştürüldü.Batılı oryantalistlerin de itiraf ettiği gibiVeen zorlu zamanlarda Reis'in yanında duran ve dava bilinciyle asla pes etmeyen Ak kadrolardır.imza atanlardır.yazanlardır. O gece 'akbabalar' çil yavrusu gibi dağılırken Reis'in etrafında etten duvar örenler ve tanklara meydan okuyanlar işte bu çelik çekirdekti. Gezi'de buyine suspustu. O zaman daha bu kadar semirmemişlerdi. Milyar dolarlık değillerdi. Üç dört milyonluk TL'lik servetlerini korumanın histerisiyleafallamışlardı.Bu bağlamda her kriz, darbe girişimi veya skandal aslındabazı kesimlerin foyasını meydana çıkarıyor. Tıpkı uzaya giden bir mekiğin atmosferin farklı katmanlarında bazı parçalardan kurtulması gibi

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bir aşamadan geçiyoruz. Sayın Erdoğan'ın hemhamleleriyleyanında çevremizdeki ülkelerin de makûs talihini yenip içeride ve dışarıda tarih yazdığı bir süreçte hem degibi anlaşmalarla Türkiye'nin boynuna geçirilen bölgesel emperyal prangaları parçaladığı bir dönemde patla(tıl)dı bu fon krizi.Hem zamanlama açısından hem müdahil olan aktörler hem deprojesi açısından oldukçaiçeriyor bu kriz. Oysa emperyal projelerde tesadüflere yoktur, 'vardır. Ancak bu kez AK Parti'nin çelik çekirdeği üzerindenyine kaybedecek. Bundan kuşkumuz yok.Bu açıdan fon rezaleti her yönden hayırlara vesile olacaktır. İbretlik cezalarla sebep olanlardan hesap sorulacak ve kangrene dönüşen bütün urlar sökülüp atılacaktır.Gidişat bunu gösteriyor.