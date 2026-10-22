Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar Çelik çekirdeğe ‘fon’ manipülasyonu
BERCAN TUTAR
22 Ekim 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

Çelik çekirdeğe ‘fon’ manipülasyonu

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda fon skandalını siyasi ranta çevirmek isteyen muhalefete yönelik sarf ettiği ifadelerden en kritik olan şu cümleydi: "Dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler..."
Sayın Erdoğan konuşmasında tabandan gelen sese ve öfkeye kulak vereceğinin altını da bir kez daha çizdi: "Milletin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. AK Parti sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeğiyle de nev-i şahsına münhasır bir harekettir. Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var."
Reis'in bu çıkışı ve fon krizini siyasi ranta çevirmek isteyenlerin manipülasyonlarına işaret eden uyarıları çok önemli. Unutmayalım ki dolandırıcılar en ağır cezaya çarptırılıp mağdurların zararları telafi edilmedikçe bu rezaleti fırsata çevirmek için elini ovuşturanların değirmenine bizzat kendimiz su taşırız.

***

AK Partili çelik çekirdeğin de işaret ettiği tehlike işte buydu. Zira biliyoruz ki fon skandalı her açıdan çelik çekirdeğin çelik çekirdeğine yapılan bir operasyona dönüştürüldü.
Batılı oryantalistlerin de itiraf ettiği gibi İslam dünyasının çelik çekirdeği Türkiye'dir. Ve Türkiye'nin çelik çekirdeği ise en zorlu zamanlarda Reis'in yanında duran ve dava bilinciyle asla pes etmeyen Ak kadrolardır.
Anadolu'nun Sessiz Devrimi'ne imza atanlardır. 15 Temmuz Destanı'nı yazanlardır. O gece 'akbabalar' çil yavrusu gibi dağılırken Reis'in etrafında etten duvar örenler ve tanklara meydan okuyanlar işte bu çelik çekirdekti. Gezi'de bu AK Partili akbabalar yine suspustu. O zaman daha bu kadar semirmemişlerdi. Milyar dolarlık değillerdi. Üç dört milyonluk TL'lik servetlerini korumanın histerisiyle gözlerine fener tutulan tavşan gibi afallamışlardı.
Bu bağlamda her kriz, darbe girişimi veya skandal aslında AK Parti'ye kene gibi yapışıp kanını emen bazı kesimlerin foyasını meydana çıkarıyor. Tıpkı uzaya giden bir mekiğin atmosferin farklı katmanlarında bazı parçalardan kurtulması gibi Reis de Büyük Türkiye'ye giden yolda kimi krizler vesilesiyle bu parazitlerden kurtuluyor.

***

Dünyanın ve bölgemizin yeniden dizayn edildiği bir aşamadan geçiyoruz. Sayın Erdoğan'ın hem Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hamleleriyle Lozan ve Yalta'da paranteze alınan ülkemiz Anadolu yanında çevremizdeki ülkelerin de makûs talihini yenip içeride ve dışarıda tarih yazdığı bir süreçte hem de Libya Deniz Yetki Anlaşması, Mekke Paktı ve Bedir Mutabakat Zaptı gibi anlaşmalarla Türkiye'nin boynuna geçirilen bölgesel emperyal prangaları parçaladığı bir dönemde patla(tıl)dı bu fon krizi.
Hem zamanlama açısından hem müdahil olan aktörler hem de "Erdoğan'sız Türkiye" projesi açısından oldukça 'manidar tesadüfler' içeriyor bu kriz. Oysa emperyal projelerde tesadüflere yoktur, 'tasarlanmış rastlantılar' vardır. Ancak bu kez AK Parti'nin çelik çekirdeği üzerinden Sayın Erdoğan'ı, Sayın Berat Albayrak ve diğer aile üyelerini hedefe koyanlar yine kaybedecek. Bundan kuşkumuz yok.
Bu açıdan fon rezaleti her yönden hayırlara vesile olacaktır. İbretlik cezalarla sebep olanlardan hesap sorulacak ve kangrene dönüşen bütün urlar sökülüp atılacaktır. Kırılan kol yen içinde kalmayacak, ortopediste gidilecektir. Gidişat bunu gösteriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA