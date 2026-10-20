Emperyal merkezin periferisindeki en ücra ülkelerden Bangladeş'te Asya'nın "Demir Leydi"si Şeyh Hasina'nın 15 yıllık iktidarını deviren öğrenci hareketleri şimdi başta Fransa öncülüğündeki Avrupa olmak üzere Latin Amerika'da Arjantin, Asya'da ise Hindistan'ı sarsmaya başladı.

2024'te Bangladeşli öğrencileri sokağa döken gerekçe ekonomikti. 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılmasına başkaldıran öğrenciler 2 Temmuz'da sokağa çıktı. Kısa sürede ülke çapına yayılan gösterilere halk da yoğun destek verdi. Başkent Dakka'daki başbakanlık konutunu basan öğrenciler bir ay sonra Hasina'ya "pes" dedirtti.

5 Ağustos'ta istifasını sunan Hasina, Hindistan'a kaçtı. Böylece bir öğrenci hareketi lideri olarak siyasi hayatına başlayan Hasina, öğrenci hareketleri sonucu 76 yaşında siyasi hayatını sonlandırdı. Hasina'yı kuzeniyle evli olan Genelkurmay Başkanı Waker-uz- Zaman da kurtaramadı.

Bu uzun girizgâhın nedeni, hükümet karşıtı öğrenci hareketlerinin gücü ve motivasyonlarının kaynağına dikkatleri çekmekti. Bütün öğrenci hareketlerinin en kritik özelliği, kısa sürede toplumun diğer kesimlerini cezbetmeleridir. Unutmayalım ki her öğrenci bir işçinin, memurun, askerin veya çiftçinin çocuğudur.

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Fransa 'da öğrencilere sadece göçmenler ve sol partiler değil, Hıristiyanlar da küresel aktivistler degibi çalışan kesimler de yoğun destek veriyor. Hattagöredahi protestolarasunuyor.Hâliyle Şeyh Hasina'dan sonra öğrenci hareketlerinin gücü, ulusal ve uluslararası destek ağının çeşitlenmesi ve büyümesinden dolayı yeniden kalibre olmuş durumda. Fransa'datahtını sarsan 1968 olayları tekrar yaşanıyor. Şu anki liderlerin birer De Gaulle olmadığını iyi biliyoruz.Bu nedenle Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki siyasi liderlerde panik had safhada. Avrupa dışında Amerika ve Asya'daki liderler de huzursuz. Çünkü bugünlerde Arjantin'de de meydanlara inen on binlerce öğrenciprotesto ediyor. Son aylarda Hindistan'da da çok ciddi öğrenci protestoları yaşandı.iddialarıyla başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyleeğitim bakanını feda etmek zorunda kaldı.Fransa'daki ateşli öğrenci protestolarına destek verenler, bu nedenlegörüyor. Örneğin, komünist lider ve akademisyen, sosyal medya hesabından İngiliz punk grubuşarkı sözünü alıntılayarakdiye yazdı.

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yaptığı bir araştırma, Fransa merkezli öğrenci hareketlerinidesteklediğini ortaya koydu. Hattaİspanya ve Fransa gibi ülkelerdeki protestoları açıkça desteklediğini bilmeyen yok.Gösterilerde atılan sloganlar sadece eğitimle ilgili değil. Öğrenci hareketlerini destekleyen ağlar,sloganıyla mevcut hükümetlere karşı farklı ülkelerdeda yapıyor.adı altında örgütlenen uluslararası ağlar ve küresel aktivistler, kitleleri sadece Fransa, İspanya ve Hindistan'da değil ABD ve Arjantin'de de sokaklara çağırıyor.Hasılı kelam,ilk etkisini öğrenciler üzerinde gösteriyor. Bu nedenle öğrenci protestolarını dikkate almak lazım. Dünya yeni bir dizayndan geçiyor. Böylesi kritik süreçlerde bu protestoları sadeceyönleriyle değil,dâhilda ciddiye almak gerekir.