Avrupa ve ABD'deki liberal piyasa uygarlığına, kapitalist ekonomiye ve ulus devlet modeline dayalı modern Batılı sisteme yönelik itiraz ve protestolar giderek yayılıyor.

Halklar bu neo-liberal statükoya tepkisini ya Donald Trump ile sembolize edilen aşırı sağcı popülist partileri ve liderleri iktidara taşıyarak gösteriyor. Ya da Fransa'da liseli öğrencilerin isyanına benzer kitlesel protestolarla... Son olarak Fransa'da 18 Eylül'de Paris'in banliyö bölgesi Creteil'deki bir okulda başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Hatta olaylar Belçika'ya da sıçradı.

Çoğu analizci öğrencilerin başlattığı protestoları Fransız İntifadası diye niteliyor. Öğrencilerin ve onlara destek verenlerin talepleri sadece daha fazla öğretmen, derslik ve üniversite sınav sisteminin değişmesinden oluşmuyor.

Göstericiler ayrıca Trump'ın işaret ettiği gibi sadece Fransa'yı ele geçirmek isteyen İslamcılarla göçmenlerden de oluşmuyor. Gösterilere Katolik ve Hıristiyan Fransızlar da Jean-Luc Melenchon liderliğindeki "Le France Insoumise/Boyun Eğemeyen Fransa" partisi ile komünist cephenin oluşturduğu LFI da destek veriyor.

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Haliyle öğrenci isyanında sadece eğitimdeki aksaklıklar değilsiyasi ve sosyo-ekonomik yoksunluğa mahkûm edenprotesto ediliyor.Bu yönüyleöğrencilerinin fitilini ateşlediği öğrenci olaylarını hatırlatıyor. 1968 olaylarına katılan öğrencilerin sloganıidi. Şimdiki öğrenciler ise önceleriistekleri hiç karşılanmadı. Belki de bu yüzden basit bir protesto hızla ülkenin geneline ve diğer ülkelere sıçrayan bir ayaklanmaya dönüştü.başlayan 1968'deki protestolara işçiler ve diğer toplum kesimleri de yoğun destek verdi. 1968 olayları kısa süredegençliğin öncülük ettiği anti-emperyalist, özgürlük, eşitlik ve savaş karşıtı küresel bir isyana dönüştü.Dolayısıylaşu anki isyanların yayılması korkusu var. O yüzdençalışıyor. Fakat mızrak artık çuvala sığmıyor. Herkesistiyor. Müslümanlara sosyalistler, diğer göçmenler ve Hıristiyanlar da destek veriyor. Bunadeniliyor.

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Batı'nın ötekileri kimlik, din, aidiyet ve siyasi görüşlerini özgürce yaşayıp ifade etmeyi talep ediyor.diyorlar.Ne var ki Avrupa ve ABD'deki statüko artık tıkanmış halde. Çözüm üretemiyor. İki seçenek sunuyor. İlki Trump ile temsil edilenBu çözüm, göçmenleri kitlesel olarak kovmaya, bunu yapamazsa da onlarıdayalıDaha az özgür ve her şeye müdahale eden gözetimci bir devlete dayan budayalı çözüme bizzat Batı içinden itiraz edenler isesavunuyor.Ancak her iki reçete de sorunları çözemiyor. Ziradurumda. Bu çok kültürlü yapıyı asimile etmek zor. Çünkü farklı etnik ve dini grupların devletle ilişkilerini tanzim etmedeişe yaramıyor. Çok kültürlü hale gelen Batılı toplumların yönetiminde bu nedenleolarak görenlerin sayısı giderek artıyor.Zira altı asırlık, farklı etnik ve dinsel kesimlerin bir arada yaşamasını güvence altına alanTarihtegörülmedi. İşte bu nedenle Osmanlı'nın evrensel asabiyesi yeniden insanlığın umut ışığı oluyor.