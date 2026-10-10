Mızrak artık çuvala sığmıyor. Küresel aktörler yeni sistem arayışlarını hızlandırmış durumda. Artan ulusal ve bölgesel çatışmalar küresel statükoyu felç etmiş halde. Mevcut düzen sürdürülebilir değil. Herkes arayış içinde. Yeni ittifaklar ve değişen güç dengeleri bu köklü dönüşümün birer habercisi.

Çünkü yeni Türkiye, İsmet İnönü dönemindeki gibi küresel gelişmelerden kopuk değil. Türkiye, şu an dünyadaki jeopolitik gidişata en uygun stratejiyi izliyor.

Bu yeni bir dünyanın ayak seslerini duyamayanlar şimdiki bazı işaretleri geçmişteki küresel düzen inşası sürecindeki bazı tarihi adımlarla kıyaslayarak bir fikre ulaşabilir. Zira II. Dünya Savaşı'nın en hararetli evrelerinde bile savaştan sonraki uluslararası sistemin temelleri atılıyordu.

Savaş sonrası yeni düzenin ilk toplantısı 14 Ağustos 1941'de ABD ile Birleşik Krallık arasında yapıldı. Bir araya gelen Winston Churchill ile Franklin D. Roosevelt, Atlantik Bildirisi'ni imzalayarak yeni uluslararası sistemin temellerini attı. Savaşın bitimine doğru ise peş peşe konferanslar yapıldı. 14-24 Ocak 1943'te Kazablanka'da Churchill ve Roosevelt yeniden bir araya geldi.

***

30-31 Ocak 1943'teYenice tren istasyonundaki bir vagonda görüştü. Türkiye'ye Almanya'ya karşıyer alması teklif edildi. Ancaktercih etti.12-15 Mayıs 1943'teABD ve Britanya yeni küresel düzenin haritasını bir kez daha masaya yatırdı. 19-30 Ekim 1943'te iseABD, Birleşik Krallık, SSCB ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi.Ardından yine Türkiye'yi çok ilgilendirenyapıldı.denilen ABD, SSCB ve Birleşik Krallık,buluştu. Bu konferansilk kez bir araya geldiği en kritik buluşmaydı. İngiltere ve SSCB işgalindekikalmasına karar verildi. Kararlardan biri de Türkiye'nin Müttefiklere katılmasıydı. SSCB, Ankara'ya her tür desteği verecekti. Hatta Roosevelt ve Churchill, "Türkiye'yeteklifi" yapma konusunda bile uzlaştı.

***

Türkiye'yi ikna içindaha yapıldı. ABD, Britanya ve Çin'in katıldığıilk toplantıda Müttefikler, taleplerini Türk Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na kabul ettiremedi. Peşinden4-7 Aralık 1943'te katıldığıhazırlıklarını tamamladıktan sonra Müttefiklere katılacağına söz verdi. Fakat sözünde durmadı. Ancak teslim olmaya yakın Almanya ile ilişkilerini koparan Türkiye,Savaş ilanı trajikomik bir manevraydı.Zira 4-11 Şubat 1945'tebir araya gelen Stalin, Churchill ve Roosevelt yeni dünya düzeniniilan etmişti zaten. Dolayısıyla II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünyada yine yoktuk. Türkiye,alındı. Hasılı kelam, şu an içinden geçtiğimizÇünkü dünyamız hem amansız savaşlara hem de yeni küresel düzene aitsahne oluyor.Fakat bu kez hazırlıklıyız. Türkiye yaptığı hamle ve aldığı önlemlerleyer alıyor.biri olarak görülen Türkiye izlediği stratejiyle kendi tarihini artık kendisi yazıyor. Bu yönüylekonumunda. Hatta her açıdan bu yeni dünyanın kutuplarından birine dönüşmüş halde.