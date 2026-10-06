Yemen'deki kriz, Kızıldeniz'in sadece Arabistan Yarımadası'ndaki ülkeleri değil diğer yakadaki Afrika ülkeleri arasında da gerilimi tırmandırıyor. Bir yanda Husiler ile Somali'deki Eş Şebab örgütü arasındaki artan işbirliği göze çarpıyor. Bir yandan da İsrail'in Etiyopya üzerinden içinde Mısır, Somali, Sudan ve Eritre'nin yer aldığı yeni bir bölgesel kaos projesini hayata geçirme çalışması dikkat çekiyor.

Çünkü altıdan fazla yeni ülkenin Mekke Paktı'na katılmak istediği bir süreçte İsrail, Türkiye liderliğinde gelişen yeni bölgesel statükoyu bir beka meselesi olarak görüyor. Ve bunu baltalamak için her yola başvurmaktan çekinmiyor.

Yunanistan ve Rumlar üzerinden denediği provokasyonlar tutmayan İsrail, bu kez Türkiye ile yakınlaşan ülkeleri kaosa sürükleme stratejisi izliyor. Bu nedenle her fırsatta Suriye'yi rahatsız ediyor. İsrail ile normalleşmeyi reddedip İbrahim anlaşmaları yerine Türkiye ile Mekke Paktı'nı imzalayan Suudi Arabistan, Yemen ve Husiler üzerinden hedefe konuldu. Bu hamle her açıdan planlı bir siyonist senaryodur.

***

Sahnede Husiler, Eş Şebab, Etiyopya , Yunanistan veya Rumların olması kimseyi yanıltmasın. Bütün bu kuklaların arkasındaki asıl aktör İsrail ile destekçileridir. İsrail'i histerik krizlere sokan son gelişme iseTürkiye eksenli yeni bölgesel dizayna katılmak için beyan ettiği irade oldu.İki ülke arasındaki yeni ittifak sadece diplomatik ve ekonomik ilişkilerle sınırlı değil. Yeni güvenlik paradigmasına göreyeni askeri koordinasyonu, savunma alanında üretimden satışa kadar her aşamadakida kapsıyor.Paçaları tutuşan İsrail bütün tuşlara basıyor.sonra şimdi deüzerinden iç savaşın pençesindekikarşı kışkırtıyor.Zira Etiyopya, isyan eden Tigrayları desteklediği için komşuAddis Ababa, komşusu Eritre'yi kuzeydeki "Tigray Halk Kurtuluş Cephesi"ne destek vermekle suçluyor.

***