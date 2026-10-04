Hazar'dan Afrika Boynuzu'na Kuzey Afrika'dan Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan coğrafya her açıdan Yeni Türkiye'nin hegemonik hamlelerine sahne oluyor. Önceki gün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı tamamlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imza attığı Mekke Paktı'na küresel ve bölgesel ilgi giderek artıyor. Pakta 6'dan fazla yeni ülkenin katılmak istediğini duyuyoruz.
ABD, 30 Eylül'de 23 yıllık işgalini sonlandırıp Irak'tan çekildi. Suriye'den sonra Irak'ta da en büyük oyun kurucu ülkenin Türkiye olması kaçınılmaz görünüyor. Lübnan ve Gazze dosyalarında da bundan sonra Türkiye'nin adını daha sık duyacağız.
Karadeniz ve Akdeniz dışında bugünlerde Kızıldeniz eksenli Afrika Boynuzu'nda da tarihi gelişmeler oluyor. Yemen'deki krizde de gözler üzerimizde. Türkiye'nin Mekke Paktı kadar önemli bir hamlesi de Mısır ile geliştirilen askeri ilişkilerdir.
***Son dönemlerde iki ülke arasındaki askeri diplomasi siyasi temasları katlamış durumda. İsrail'i asıl korkutan faktörlerden biri de işte Mısır ile derinleşen bu işbirliği. Özellikle askeri endüstriyel alanlarda Mısır ile ortak üretim ve satış projeleri İsrail'in uykularını kaçırıyor. Çünkü Mısır ile ortak üretilen ürünler Türkiye'yi Afrika pazarında hâkim kılacak potansiyele sahip.
***Aden Körfezi'nden başlayıp Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e ulaşan Kızıldeniz'in diğer yakasında ise Yemen, Suudi Arabistan (Hicaz) ile bugünkü Filistin, Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan Bilad-ı Şam (Büyük Suriye) vardı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan ile bize sadece Anadolu'yu bıraktılar. Daha doğrusu bizi Anadolu parantezine hapsettiler. Karşılığında ise bir tek Balkanlar, Ege Adaları, Trakya, Filistin, Suriye, Musul ve Kerkük'ü terk etmedik.