İsrail devletinin her geçen gün derinleşen izolasyonu sadece 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu'dan kurtulmakla bitmeyecek. Siyonist problematik artık sadece İsrail'i değil onun payandalığını yapan Avrupa ve ABD'yi de dört bir koldan zorluyor.

Şu an sorun sadece soykırımcı Netanyahu ve çevresindeki katil sürüsüymüş gibi lanse ediliyor. Siyonist medya organları ile muhalif siyasiler bugünlerde 'günah keçisi' olarak Netanyahu'ya saldırıyor. Onu mahkûm edip Gazze soykırımındaki kolektif suçlarını aklamak istiyorlar. Soykırımcı siyonist şebekelere her tür desteği veren Batılı hükümetler de aynı kurnaz taktiği izliyor. Şimdiden bu stratejide başarı da elde etmiş görünüyorlar.

Nitekim Netanyahu üzerindeki ulusal ve küresel tecrit stratejisi sonuç veriyor. BM Genel toplantılarına katılmak için gittiği New York'ta tutuklanma korkusu nedeniyle şehre 160 km mesafedeki başka bir havaalanına inmek zorunda kaldı. BM'de sadece dört saat kalabildi. BM'deki konuşmasında da 70'den fazla ülke salondan ayrıldı. BM binası önünde de Ortodoks Yahudiler başta olmak üzere her kesimden göstericiler tarafından lanetlendi. Tutuklanıp yargılanması yönünde pankart ve sloganlarla yoğun şekilde protesto edildi.

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Bütün bu gelişmelergösteriyor. Amerikan medyası şu sıralar Netanyahu'nunile ilgili daha saldırı hazırlığı içindeykengelen uyarıları görmezden geldiğiniyazıyor.İsrail muhalefetinin başbakan adayı, skandalın ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'yu 'suçladı. Görüldüğü üzere hem içeride hem de dışarıda Netanyahu için çember giderek daralıyor. Gazze Kasabı'nın Türkiye vebir çıkış yakalama kurnazlığı ise artık işe yaramıyor.Ancak İsrail için mesele sadece Netanyahu'dan ve ona duyulan küresel nefretten ibaret değil. Zira İsrailli muhalif siyasiler de en az Netanyahu kadar soykırımcı. Haliyle İsrail'deşansı çok az.

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Siyonistlerin tek önemsedikleri aktör olan ABD'de de bile vaziyet hiç iyi değil çünkü. Amerikan halkından sonra Amerikalı siyasiler de sadece Netanyahu ve soykırımcı şebekesi ile değilBunun en bariz kanıtı BM toplantıları için New York'a gelen Netanyahu ile hiçbir Batılı liderin görüşmeye tenezzül etmemesidir. Bir tek Yunan Başbakanısavaş suçlusu ile el sıkıştı. O da bu utanç verici davranışı nedeniyle Yunan muhalefeti ve halkı tarafından topa tutuluyor zaten.Bu saatten sonrakırması çok zor. İsrail'in tek çıkış yolugeçiyor. Bir bakıma İsrail'in köklü bir rejim değişikliğinden geçmesi lazım.uygun makul ve rasyonel bir aktöre dönüşerekgerekiyor. Hadsiz İsrail ya bu dünyaya ve normlarına uyacak ya da bu dünyadan dışlanacak. Cüzzamlı muamelesi görecek.