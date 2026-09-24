Küresel siyasetin Ukrayna ve Gazze dosyası dışındaki en sıcak başlıkları ABD-Çin rekabeti ile İran savaşı ve Husilerin Yemen'deki çatışmaları yeniden alevlendiren ilerleyişleri oluşturuyor. Bütün bu meseleler birbiriyle çok yakından ilgili. Hepsi de ABD'nin yeni küresel mimari arayışının yansımaları.

Kitabın ortasından konuşmak gerekirse Donald Trump ile atağa geçen ABD, reel tabloyu tersine çevirmeye başladı. ABD, Çin'in nüfuz sahalarını birer birer tekeline almaya başladı. Haliyle Venezuela özelinde Latin Amerika yeniden dizayn edildi. Grönland'da Trump istediğini aldı. Orta Asya ve Kafkasya'da etkisini artıran Trump yönetimi Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri hedef alarak, ikili dengede Moskova'yı daha güçlü hale getiren adımlar attı.

Soğuk savaş sonrası dönemde Çin'e sunduğu mali ve teknolojik avantajları artık birer birer sonlandıran ABD, en büyük hamleyi Venezuela ve İran gibi Pekin'in ucuz enerji tedarik ettiği kanalları kapatarak yaptı. Hatta Rusya'ya yaptırım kararı alarak Çin'in Rusya'dan aldığı enerjinin vanasını dahi kapattı.

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Bu hamleyle ABD, Çin'in İran üzerinden yıllardır milyar dolarlar harcayaraknşa ettiği farklıİran ve Çin'in Hürmüz kozu da ters tepti. İran'ın kapattığını söylediğiABD donanma gemileri refakatinde gündepetrol geçiyor.yönlendirdiği 7 milyon varili de eklediğimizde Hürmüz'den geçen 20 milyon varilden sadece 3 milyonunun eksik olduğunu görürüz.O eksik 3 milyon da ABD'nin engellediği İran'ın petrolü. Hürmüz'ün kapanması en çok Tahran ve Pekin'i etkiledi. ABD, İran'ınPekin'e gönderdiği petrol ihracatını da durdurdu. Sonuç olarak şu an Hürmüz Boğazı'na İran ve Çin'in herkesten daha çok ihtiyacı var.

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