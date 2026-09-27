Gözlerin dünyanın en büyük diplomasi gösterisi diye nitelenen New York'taki BM Genel Kurul toplantılarına çevrildiği bir aralıkta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, New York'taki BM binası üzerinden uçarak Washington'a gitti. BM'deki toplantılara uluslararası topluluğa selam vermeye bile tenezzül etmedi.

Zira Şi için dünya ABD'den ibaretti. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayısta Pekin'e yaptığı ziyarette iki ülke lideri arasında üç görüşme daha yapılması planlanmıştı. Şi'nin bu ziyareti planlanan dört görüşmenin ikincisi. 2028'e iki lider iki kez daha bir araya gelecek.

Bu ziyaret sıklığı zaten başlı başına yeni bir küresel ittifaka ve işbirliğine işaret ediyor. Ve yeni düzenin de ABD ve Çin arasındaki yeni uzlaşmadan doğan 'G2 İttifakı' olacağı artık giderek kesinleşiyor.

Washington'daki görüşmelerde sadece küresel güç merkezindeki iki ülke vardı. Bu iki aktör arasındaki görüşmeler, küresel siyaset açısından BM'den daha fazla somut sonuçlara yol açacak gibi görünüyor.

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Bu yeni güç ittifakıbir yapıya sahip. Küresel çıkar yerine sadece iki ülkenin menfaatlerine hizmet edecek. ABD tarafından sahneye doğru iteklenengöreceğiz. Çünkü ABD küresel güç ve maliyet paylaşımında artık Çin'in de elini taşın altına sokmasını istiyor.Nitekim iki ülkenin yeni küresel ittifakıilesavaşları gibi birçok sınavdan başarıyla geçti.ABD ve Çin yüksek teknoloji ve yapay zekâ konularında yeni bir uzlaşıya doğru ilerliyor. Bu hamle, nükleer ve stratejik silahlar konusundailk görüşmeleri hatırlatıyor.Stratejik ve jeopolitik dengeleri tamamen değiştiren bu tür tarihi görüşmelerde aktörler bir bakıma sahip oldukları yüksek teknoloji ileNew York'takiHaliyle BM toplantılarında bir araya gelen dünyanın geri kalanı ise bu masada bir menüden ibaretti.

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