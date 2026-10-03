Küresel siyasetini gözden geçiren ABD farklı bölgelerde yeniden konumlanıyor. Ancak bu yeniden konumlanma dünyaya çekilme şeklinde lanse ediliyor. Şunu hemen belirtelim ki ABD'nin Afganistan'dan sonra Irak'ta da gördüğümüz üzere işgal ettiği ülkelerden askeri olarak çekilmesi o ülkelerden çıktığı anlamına gelmiyor. Ekonomik ve jeopolitik rantını garantiye aldıktan sonra askerlerini çekiyor.

Bu yeni stratejiye 'Venezuela modeli' deniyor. 3 Ocak 2026'da Caracas'a yapılan operasyon ile ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ele geçirilerek New York kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump, yeni yönetimle Venezuela'nın 65 milyar varillik petrol rezervini kontrolüne alan anlaşmayı imzaladı.

Benzer bir süreç askeri operasyona gerek kalmadan seçim müdahaleleriyle diğer Latin Amerika ülkelerinde de uygulandı. Ukrayna ile Grönland'da da sonuçları itibarıyla Venezuela modeli devreye sokuldu. Şimdi de sırada İran ve Küba var.

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Irak burada 23 yıl önce işgal edilen bir ülke olarak biraz farklı görünüyor olabilir. Fakat sonuçları ve ABD'nin amaçları bakımından Irak da tıpkı Venezuela gibi enerji kaynakları tamamen kontrol altına alındıktan sonraABD'nin tek sıkıntısı bıraktığı Irak'ın yeniden İran'ın bir muz cumhuriyetine dönüşmesi riskiydi. Bu riske karşı da gerekli önlemler alınmış durumda. Bu bağlamda ABD, sırasıyla İran'ın vekil güçlerinin bulunduğu ülkelerdeki nüfuzunu yok etti, ediyor. Haliylebaşladı. ABD,Kabil'den çekilerek 20 yıllık işgale son verdi. Böylece İran'a yakın seküler Şiilere dayanan yönetim sona erdi. Devlet Başkanıülkeden kaçtı. Afganistan yeniden Taliban'ın kontrolüne bırakıldı.Zira Afganistan stratejisindeNitekim İran'a yöneliksaldırılardan öncegibi ülkelerdeki Tahran'ınErmenistan, Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan ve Türkiye gibigibi büyük güçlerle isekonusunda konsensüs sağlandı. Bu konsensüs ve mıntıka temizliklerinden sonra İran'a doğrudan saldırı başladı.

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Dolayısıyla ABD'nin Irak'tan askerlerini çekmesi İran'a yönelik özellikleişaret ediyor.ABD, İran'a yakın vekil güçlerin saldırılarına hedef olanbaşka ülkelere taşıdı.Irak'a giren ABD böyleceaskeri işgalini resmen sonlandırdı. Çekilse de Irak'ın enerji kaynaklarının denetimi ve bu kaynaklardan elde edilen gelirler hâlâ ABD'nin kontrolünde. Irak'ın petrol satışından elde ettiği dolarlar 2003'ten beri önceyatıyor, sonra ABD bu paraları Bağdat'a gönderiyor. Dolarlar İran'a yakın grupların eline geçtiği içinGelirlerinin yüzde 90'ı petrole bağımlı olan ve Hürmüz kriziyle hazinesi tamamen kuruyan Irak'ta son dönemlerde eli hayli güçlenen ABD, nakit akışı içingüçlerinin silahsızlandırılmasını şart koştu. Bundan önce de Irak Başbakanıile ABD arasında uzun süreliimzalandı. Bir bakımaİran'ın nüfuz alanından giderek uzaklaşan yeni Irak'ta ABD'nin çekilmesinden sonrakuşku yok ki. Herkestesadece Türkiye'nin doldurabileceği kanısı hâkim. Bu nedenle Suriye'de gördüğümüz üzere Irak'ta dabaşlıyor.