Amerika, 20 Mart 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi. 30 Eylül 2026'da son askerini de Irak'tan çıkardı. Irak hükümeti, 1 Ekim tarihini 'Egemenlik Bayramı' olarak ilan etti. ABD ordusunun çekildiği 30 Eylül Çarşamba gününden itibaren de dört günlük resmî tatil ilan edildi.

Oysa ABD'nin Irak'tan çekilmesi emperyal projelerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Hatta daha ileri giderek şunu diyebiliriz ki, ABD Irak'tan sadece asker değil ders de çıkarıyor. Ama istese de Irak'tan çıkamayacak. Bunun birçok jeopolitik, siyasi, ekonomik ve tarihi nedeni var.

Bütün bu hamleler ve olası sonuçları Amerika'nın Ortadoğu stratejisinde hesaplanmış risklerdir. Bir bakıma ABD, bölgedeki reel-politik projesini sonlandırmıyor. Bir bakıma randıman alamadığı mevcut stratejisini daha işlevsel hale getirecek adımlar atıyor. Yani ayrılmıyor. Daha etkili ve kalıcı bir dönüş adına ve atacağı yeni adımlar için kendine yeni bir yol yapıyor.

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Haliyle Amerikanbölgeyi terk etmeye değil kendini; askeri, siyasi ve ekonomik varlığını yeniden düzenlemeye dayanıyor. Bu nedenle ABD'nin Irak'tan çıkışını,olarak okumak gerekli.Başka deyişle ABD,yapıyor. Bu yolla Irak'taki İran yanlısımilislerini silahsızlandırarakzayıflatacak. Bu yönüyle, ABD'nin Irak'tan çıkarak yaptığı şeybaşka bir şey değil. Bir bakıma İran savaşında Irak'taki cephede Haşdi Şabi milislerinin başlatacağı birortadan kaldırmaya çalışıyorAskerlerini çekse de ABD hâlâ Irak'taki siyasi, ekonomik ve finansal yapıyı kontrol ediyor. Irak'taki askeri işgale son vermek her açıdan İran yanlısı silahlı grupların Bağdat üzerindeki gücünü zayıflatacak ve askeri olarak da bu grupların varlığını nötralize edecektir.

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