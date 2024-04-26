Kasas Suresi 24. Ayet Okunuşu - Kasas Suresi’nin 24. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kasas Suresi 24. ayet, Hz. Musa'nın dua örneği olarak Kuran'da yer almaktadır. Bu ayet bize, her zaman Allah'a muhtaç olduğumuzu ve O'ndan istemeyi ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu nedenle Kasas Suresi 24. Ayet okunuşu bilinmesi gereken önemli ayetlerdendir. Kasas Suresi'nin 24. Ayeti Türkçe anlamı ve meali dua etmenin önemini ve etkili bir duanın nasıl olması gerektiğini de göstermektedir. Bu ayetin okunmasının birçok fazileti olduğuna dair rivayetler de mevcuttur.

Kasas Suresi 24. Ayet Arapça Yazılışı

Kasas Suresi 24. Ayet Okunuşu

Fe seka lehuma summe tevella ilez zılli fe kale rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

Kasas Suresi 24. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, "Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım" dedi.

Kasas Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Kasas Suresi 24. Ayet Tefsiri

Bu ayet, Hz. Musa'nın (a.s.) Medyen'e vardığında yorgun ve aç bir şekilde Şuayb (a.s.)'ın kızı Safura'nın koyunlarını suladığı sırada Allah'a yaptığı duayı içerir. Bu duada Hz. Musa, Allah'tan her türlü hayrı niyaz etmektedir.

Ayette geçen "hayır" kelimesi, maddi ve manevi tüm nimetleri kapsar. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: