Rızık İle İlgili Ayetler – Kuran’da Bereket ve Rızıkla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Rızık ile ilgili ayetler ve mealleri söz konusu olduğunda birçok surede bu ayetlere rastlayacağınızı görebilirsiniz. Kuran ayetleri içinde rızık temalı onlarca ayet vardır. Rızık ile ilgili ayet ve hadisler insanlığa yol gösterecek niteliktedir. Kuran'da bu kapsamda çok sayıda ayet olduğu gibi hadis kaynaklarında da birçok örnek karşınıza çıkacaktır. Kuran'da rızık hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rızık İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da rızık temasının işlendiği çok sayıda ayet vardır. Söz konusu ayetler içinde aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Nahl Suresi'nin 114. Ayeti: Öyleyse, Allah'ın size rızık olarak verdiği helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk yapıyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

İsra Suresi'nin 30. Ayeti: Doğrusu Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de az verir. Şüphesiz O, kullarının durumunu en iyi bilen ve onları hakkiyle görendir.

Nur Suresi'nin 28. Ayeti: Şayet orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!" denirse derhal dönün. Bu, sizin için daha temiz, daha nezih bir davranıştır. Allah, bütün yaptıklarınız hakkiyle bilir.

Ankebut Suresi'nin 60. Ayeti: Nice canlılar var ki, hayatları için gerekli olan rızkı yanlarında taşıyamaz. Onların da sizin de rızkınızı veren Allah'tır. O, her şeyi hakkiyle işiten, her şeyi hakkiyle bilendir.

Kuran'da Rızık Hangi Ayette Geçiyor?

Yüce kitabımız Kuran'da rızık ile ilgili olan ayetler yukarıdakilerle sınırlı değildir. Aşağıdaki ayetler de bu kapsamda incelenmelidir.