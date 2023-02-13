Rızık İle İlgili Ayetler – Kuran’da Bereket ve Rızıkla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

İnsanların rızkı Rabbimizin teminatı altındadır. Rızık ile ilgili ayetler ve mealleri de Rabbimizin rızık endişesi duymaması konusunu ağırlıklı olarak işler. Rızık ile ilgili ayet ve hadisler okundukça dini hassasiyetiniz daha da artacaktır. Bu ayetleri okudukça rızık endişesinin yersiz olduğunu göreceksiniz. Kuran’da rızık hangi ayette geçiyor gibi konu ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.
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Rızık ile ilgili ayetler ve mealleri söz konusu olduğunda birçok surede bu ayetlere rastlayacağınızı görebilirsiniz. Kuran ayetleri içinde rızık temalı onlarca ayet vardır. Rızık ile ilgili ayet ve hadisler insanlığa yol gösterecek niteliktedir. Kuran'da bu kapsamda çok sayıda ayet olduğu gibi hadis kaynaklarında da birçok örnek karşınıza çıkacaktır. Kuran'da rızık hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.
Rızık İle İlgili Ayetler ve Mealleri
Kuran'da rızık temasının işlendiği çok sayıda ayet vardır. Söz konusu ayetler içinde aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Nahl Suresi'nin 114. Ayeti: Öyleyse, Allah'ın size rızık olarak verdiği helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk yapıyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.
İsra Suresi'nin 30. Ayeti: Doğrusu Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de az verir. Şüphesiz O, kullarının durumunu en iyi bilen ve onları hakkiyle görendir.
Nur Suresi'nin 28. Ayeti: Şayet orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!" denirse derhal dönün. Bu, sizin için daha temiz, daha nezih bir davranıştır. Allah, bütün yaptıklarınız hakkiyle bilir.
Ankebut Suresi'nin 60. Ayeti: Nice canlılar var ki, hayatları için gerekli olan rızkı yanlarında taşıyamaz. Onların da sizin de rızkınızı veren Allah'tır. O, her şeyi hakkiyle işiten, her şeyi hakkiyle bilendir.
Kuran'da Rızık Hangi Ayette Geçiyor?
Yüce kitabımız Kuran'da rızık ile ilgili olan ayetler yukarıdakilerle sınırlı değildir. Aşağıdaki ayetler de bu kapsamda incelenmelidir.
Ankebut Suresi'nin 61. Ayeti: Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğinin rızkını da daraltır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkiyle bilir.
Sebe Suresi'nin 36. Ayeti: De ki: "Rabbim dilediğine rızkı bol verir, dilediğine az verir. Ne var ki, insanların çoğu bu gerçeği bilmez."
Sebe Suresi'nin 39. Ayeti: De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine ise az verir. Şunu bilin ki, hayır yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine yenisini lütfeder. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Zümer Suresi'nin 52. Ayeti: Bilmezler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Elbette bunda iman edip onda derinleşecek insanlar için nice dersler vardır.
Şura Suresi'nin 12. Ayeti: Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O, dilediğine rızkı bol verir, dilediğine ise kısar ve ölçülü verir. Şüphesiz O, her şeyi hakkiyle bilmektedir.
Şura Suresi'nin 19. Ayeti: Allah kullarına karşı çok lütufkârdır. Dilediğini istediği şekilde rızıklandırır. Çünkü O çok kuvvetlidir, kudreti daima üstün gelendir.