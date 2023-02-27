Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Saat 12.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.