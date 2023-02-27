Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 27.2.2023 12:08 Son Güncelleme: 27.2.2023 12:27

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Saat 12.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.5 olarak geçti. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
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