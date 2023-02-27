Malatya'da deprem! Belediye başkanı açıkladı "Yıkılan binalar, enkaz altında kalanlar var" | Video

AFAD verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.