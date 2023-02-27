Video Haber Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video

27.02.2023 | 12:25

Malatya Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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