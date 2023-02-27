Malatya'daki yeni depremde enkaz altında kalan 1 kişi böyle kurtarıldı | Video

Malatya’da 12.04’te meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem sonrası ağır hasarlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi ise böyle kurtarıldı.