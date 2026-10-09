Son dakika | Fon yalanları ortaya çıkmıştı! Bakan Göktaş’tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır’a suç duyurusu!

"BÜTÜN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım.

Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım.

Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım.

İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek!