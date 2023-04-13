Haberler Yaşam Haberleri Viskon Kumaş Nedir? Viskon Kumaş Nasıldır, Özellikleri ve Fiyatları Nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.4.2023 14:24 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:24

Viskon Kumaş Nedir? Viskon Kumaş Nasıldır, Özellikleri ve Fiyatları Nelerdir?

Viskon kumaş ev tekstili ve moda dünyasında adından çok söz ettiren kumaş çeşitleri arasında yer alır. Selüloz benzerliği ile pamuklu kumaşları andıran bu kumaş, sağlıklı ve çevre dostu bir ürün olarak karşımıza çıkar.  Viskon kumaş denince akla gelen viskon kumaş elbiseler, pek çok kadının tarzına hitap edebilir. Yaz aylarında kullanımı daha uygundur ve hava geçirgenliği sayesinde vücudun nefes almasını sağlar. Ayrıca viskon kumaş elbiseler tesettür giyimde de birçok kadının ilk tercihidir. Viskon kumaş elbiselerin bu popülerliği nedeniyle pek çok kişi viskon kumaş terletir mi, çeker mi? gibi soruların yanıtlarını aramaktadır. Peki, viskon kumaş ne anlama gelir, özellikleri nelerdir? Viskon kumaş terletir mi, çeker mi? işte tüm sorularınızın yanıtları?

Viskon Kumaş Nedir? Viskon Kumaş Nasıldır, Özellikleri ve Fiyatları Nelerdir?

Yaz aylarında sıcaklardan bunalmamak için çoğu zaman terletmeyen, ince ve havadar ürünler tercihler edilir. Ancak bazı kumaşlar yapısı gereği nefes almadıklarından cildi tahriş edebilir, terleme ve kötü kokulara neden olabilirler. Ancak viskon kumaş terleme ve buna bağlı kötü kokuların verdiği utanç duygusunu azaltmaya yardımcı olur. Hammaddesi pamuktan daha yüksek olan viskon kumaşlar nemi emme gücüne sahiptirler. Yüksek nem alma kapasitesine sahip olduğundan vücuttaki terlemenin önüne geçer ve özellikle koltuk altındaki ıslak görünümü azaltmaya yardımcı olur. Viskon kumaşla ilgili diğer bir merak edilen konu ise "viskon kumaş çeker mi?" sorusudur.

Viskon kumaşlar yapısı gereği pamuğa çok benzediğinden çekme payı vardır. Örneğin, yaklaşık 1 metre kumaş birkaç cm çekebilir. Bu nedenle özellikle yıkama esnasında yüksek sıcaklıklardan kaçınmalıdır. Viskon kumaş terletir mi, çeker mi sorularının yanıtlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Peki, viskon kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Viskon kumaş nasıldır, fiyatı nedir? İşte yanıtları…

VİSKON KUMAŞ NEDİR?

Viskon kumaş kayın ağacından üretilerek elde edilen bir hammaddedir. Doğal olması ona birçok avantaj sağlamaktadır. Selüloz içeriğe sahip olan viskon, üretim sırasında akışkan bir hal alır ve bu sırada herhangi bir kimyasala uğramaz. Üretim sırasında selülozun değişikliğe uğramamasından dolayı pamuğa benzer bir ürün olmasına katkıda bulunur.

VİSKON KUMAŞ NASILDIR?

Viskon kumaşın kullanım alanı oldukça yaygındır. Şık, rahat ve kaygan yapıya sahiptir. Ayrıca kumaşın elyafı düzgün şekilde eğirme özelliğinden yumuşak bir tuşe elde edilir. Hazır giyimde tshirt, gömlek, astar, bluz, iç giyim ve abiye kıyafetlerde kullanılır.

VİSKON KUMAŞ FİYATLARI

Viskon kumaş alacaklar elbise yapımı için en az 2.20m, bluz için 1.20 m ve tunik için ise 1.80 m kumaş ihtiyacında bulunabilirler. Buna göre 145 cm viskon kumaşlar çift en olarak 2530 TL den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkabilir.

VİSKON KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Doğal bir kumaş olduğundan cilt sağlığını koruyan viskon kumaş, Moda dünyasında akıllarda kalıcı tasarımları ile ilgi uyandırmaya devam ediyor. Son günlerde adından çokça söz ettiren viskon kumaşın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Viskon kumaş pamuğa oranla daha fazla nem emme özelliğine sahiptir.
  • Rahattır, vücuda yapışmadığından hareket kabiliyetini kısıtlamaz.
  • Esnektir ve şişme payı yüksek olduğundan %120'ye varabilecek bir su emiciliğine sahiptir.
  • Renkleri canlıdır.
  • Çoğu zaman krep kumaşların içinde yer alırlar.
  • Baskıya uygun bir yapısı vardır.
  • Hava alır ve terletmez.
  • Şık ve zarif bir kumaştır.
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Viskon Kumaş Nedir? Viskon Kumaş Nasıldır, Özellikleri ve Fiyatları Nelerdir?
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