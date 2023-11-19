Zonguldak’ta Türk gemisine ulaşılamıyor! 12 mürettebatı vardı! Bir gemi de karaya oturdu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Ekipler, gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video
Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi. Geminin 2 parçası da halatlarla kıyıya bağlandı.
Denizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli'de karaya oturduğu anlaşılmıştır.
Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video
Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir.
Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video
TÜRK BANDRALLI GEMİYE ULAŞILAMIYOR
Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandrallı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.
ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Öte yandan valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım'da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.