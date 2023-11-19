Zonguldak’ta Türk gemisine ulaşılamıyor! 12 mürettebatı vardı! Bir gemi de karaya oturdu!

TÜRK BANDRALLI GEMİYE ULAŞILAMIYOR

Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandrallı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım'da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.