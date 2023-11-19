Video Yaşam Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video
Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video

Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video

19.11.2023 | 14:02

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan ikiye parçalandı. Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu.

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