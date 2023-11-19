Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Sahil güvenlik komutanlıgı ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki personel tahliye ediliyor.