Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı kuru yük gemisi kuvvetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Sahil güvenlik komutanlıgı ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki personel tahliye ediliyor.
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