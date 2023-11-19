Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Ekipler, gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Zonguldak Ereğli'de fırtınanın parçaladığı gemide çalışmalar sürüyor | Video 19.11.2023 | 14:19
03:27
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video 19.11.2023 | 14:02
01:59
01:13
Manisa’da sır ölüm: Anne ve kızı asansörde ölü bulundu | Video 19.11.2023 | 14:02
00:20
Zonguldak'ta dev gemi ikiye ayrıldı | Video 19.11.2023 | 14:02
01:53
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı | Video 19.11.2023 | 12:36
01:14
Ataşehir'de iş adamının otomobilini kurşunladılar | Video 19.11.2023 | 12:37
03:53
00:13
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 19.11.2023 | 12:36
01:02
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 19.11.2023 | 11:10
05:12
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 19.11.2023 | 11:10
00:20
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
06:22
Aydos Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü | Video 19.11.2023 | 11:10
01:38
Karabük'te köye inen ayılar ve kurtlar kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
01:23
00:37
İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş'ta yakalandı | Video 19.11.2023 | 10:18
01:57
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine "Yörünge" operasyonu | Video 19.11.2023 | 10:18
00:57
Park halindeki aracını çıkarmak isterken gölete düştü | Video 19.11.2023 | 09:56
03:24
01:39
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 19.11.2023 | 08:36