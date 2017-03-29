Doğalgazda devrim gerçekleşti

Türkiye doğalgazda bir devrimi gerçekleştirdi. 2002’de 6 ilde olan doğalgaz 13 milyarlık yatırımla 81 şehre ulaştı

2002 yılında yalnızca Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmit ve Adapazarı bölgelerinde gerçekleşen doğalgaz dağıtım faaliyeti Türkiye'nin 81 iline yayıldı. Dün yapılan Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi dağıtım lisansı ihaleleriyle 15 yılda doğalgazda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanmış oldu. Doğalgaz piyasasına yapılan yatırımların değeri de 12.8 milyar lirayı buldu.



ÜÇ FİRMA YARIŞTI

Dün EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün komisyon başkanlığında gerçekleşen ihaleye, 4 şirket teklif dosyası gönderirken, bunlardan Fernas İnşaat A.Ş., teşekkür mektubu sundu. İhalede Akmercan, M.B.D. ve AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yarışırken, AKSA birinci turda ihaleden çekildi.



47 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Açık eksiltmenin 18. turunda Akmercan Ltd. Şti'nin kilovat saat başına 0.285 kuruş teklif vermesinin ardından, M.B.D. firması da ihaleden çekildi. İhale sonucuna göre Hakkari ve Şırnak'taki vatandaşlar kilovat saat başına şirkete 0.285 kuruş dağıtım bedeli ödeyecek. Akmercan şirketi bölgeye yaklaşık olarak 47 milyon dolarlık yatırım yapacak. Önceki gün yapılan Artvin ihalesi ile de doğalgaz dağıtımında 81 il için ihale süreçleri tamamlandı.



6 İLDEN 81 İLE ULAŞTI

Hükümetin iş başına geldiği 2002 yılında Türkiye'de yalnızca Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı dağıtım bölgelerinde doğalgaz dağıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyordu. Türkiye'de toplam 4.5 km. doğalgaz iletim ve dağıtım hattı mevcut iken; 2016 yılı sonu itibarıyla doğal gaz dağıtım sektöründe konut ve sanayideki toplam abone sayısı 13 milyon, gerçekleşen toplam yatırım tutarı 12.8 milyar lira ve imalatı yapılan toplam çelik ve polietilen hat uzunluğu ise 114 bin km'ye ulaştı.



EPDK: SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRAR SÜRECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ihalenin ardından yaptığı açıklamada doğalgaz dağıtımında 81 ili kapsayacak şekilde ihalelerin tamamlandığını belirtti. Doğalgazın Türkiye'nin her iline ulaşmasının Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi olması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu ihaleler sektörün iyi yönetildiğinin ve gelecekte de yönetileceğinin delilidir. Bu tür güzel ihaleler devam edecek ve hepimiz bunlardan istifade edeceğiz" dedi. Türkiye'nin enerji sektörü yatırımcıları açısından önemli bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, ekonomik ve siyasi istikrarın süreceğini ve sektörün daha da ileriye gideceğini anlattı. Yılmaz, "Şirketler arasındaki mücadelenin de bunun bir delili olduğunu görüyoruz. Bu süreçte düzenlemelerimizin ne kadar kaliteli olduğunu ve daha kaliteli düzenlemelere imza atacağımızı, sektörün iyi yönetildiğinin ve gelecekte de yönetileceğinin delilidir" diye konuştu.



76 İLDE FİİLEN GAZ VAR

EPDK tarafından bugüne kadar yapılan ihaleler sonucunda 61 dağıtım bölgesi için dağıtım lisansı verildi. Kanun öncesi lisans verilen 7 adet dağıtım lisansı ile birlikte mevcut durumda 68 doğalgaz dağıtım lisansı yürürlükte. Bu kapsamda 76 ilde hâlihazırda fiilen doğalgaz kullanılıyor. Ağrı, Tunceli, Artvin, Hakkari ve Şırnak ihaleleri tamamlanırken, 2018 sonunda bu illere de doğalgaz ulaştırılarak süreç tamamlanacak.