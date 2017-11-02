Son Dakika: Yerli otomobili üretecek şirketler belli oldu!

Son dakika haberi.... Yerli otomobili üretecek olan Ortak Girişim Grubu'ndaki 5 babayiğit Anadolu Grubu (Isuzu), BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel) olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMEN AÇIKLADI

Erdoğan yaptığı açıklamada "Şimdi ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketi tanıtmak istiyorum. Babayiğitlerin harf sırasına göre ilke Anadolu Grubu'dur. Otomotiv sektöründe ciddi birikimleri olan grubun projede yer almasını isabetli buluyorum. İkinci şirket BMC grubudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Üçüncü babayiğidimiz ise Kıraça Holding. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell Grubu. Beşinci Zorlu Holding'dir" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli otomobili üretecek şirketleri açıkladı!

İŞTE O ŞİRKET VE BAŞINDAKİ İSİMLER

Anadolu Grubu (Isuzu)-Tuncay Özilhan

BMC-Ethem Sancak

Kıraça Holding (Karsan)-İnan Kıraç

Turkcell-Ahmet Akça ve Kaan Terzioğlu

Zorlu Holding (Vestel)-Ahmet Nazif Zorlu

ANADOLU GRUBU

Günümüzde içecek, otomotiv, perakende, otomotiv gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Anadolu Holding; 1950 yılında İzzet Özilhan ve Kamil Yazıcı tarafından kurulmuştur. 1950'de kurulan ve daha küçük çaplı bir işletme olarak faaliyet göstermeye başlayan bu şirket; zamanla beklenenin üzerinde başarı göstermiş ve başka başka sektörlere de yatırım yapma fırsatını yaratmıştır. 1970'lere yaklaşırken de şirket resmen holdingleşmiş ve Anadolu Grubu adını almıştır. 2000'li yıllara yaklaşıncaya kadar kurucu ortaklar olan İzzet Özilhan ve Kamil Yazıcı tarafından işletilen holding zamanla yönetimsel değişiklikler geçirmiştir. İzzet Özilhan'ın 2014 yılında vefat etmesi ve Kamil Yazıcı'nın da holdingin onusal başkanlık makamına geçmesi üzerine Anadolu Holding'in CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan olmuştur. Yani günümüzde Anadolu Holding'in patronu Tuncay Özilhan'dır.

BMC

BMC, 1964 yılında İzmir'de kuruldu. İlk yıllarda Austin ve Morris markalı ticari araçları üretti. 1966 yılından itibaren kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretmeye başladı. BMC'nin başlagıçta %74 olan yerli sermaye oranı 1989 yılında Türkiye'nin %100 yerli sermayeli tek ticari araç üreticisi konumuna yükseldi. BMC, 30 Nisan 2014'te TMSF tarafından yapılan ihalede tek katılımcı olarak teklif veren iş adamı Ethem Sancak'a ait olan "Es Mali Yatırım" tarafından 751 milyon TL ye satın almıştır

KARSAN

Karsan, 1966 yılında kurulmuş 1977 yılından itibaren %100 Türk sermayesi ile hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi. 2004 yılında hayata geçirdiği tek tesiste çok marka yaklaşımı ile Türkiye'nin ilk fason üreticisi konumundadır. Tofaş, Ford, Renault trucks, Türk Traktör, Uzel gibi otomotiv şirketlerine pres, kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi hizmetler vermektedir. Karsan'ın üretimini yapmakta olduğu Peugeot, Citroën ve Renault Trucks marka araçların yurtiçindeki distribütörlüğünü sırasıyla; Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş. ve Renault Trucks Türkiye sürdürmekte. Karsan J9 Premier ve Hyundai HD Serisi'nin distribütörlüğü ise Kıraça Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. yürütmekte. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasında Ford, Tofaş, Renault Trucks, Türk Traktör gibi firmalara pres, kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi endüstriyel hizmetler de sağlıyor.

TURKCELL

Turkcell ; Türkiye merkezli yerli ve millî olan teknolojik iletişim operatör şirketidir.GSM, 2G , 3G , 4G ve 4.5G operatörüdür. GSM 900, UMTS2100, LTE800, LTE900, LTE1800, LTE2100, LTE2600 teknolojilerini kullanarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, Turkcell ileriye dönük hedeflerinde 18 milyar Lira yatırım yapmayı hedeflemiştir ve yüzbinlerce Türk vatandaşına iş istihdamı sağlamıştır

ZORLU HOLDİNG

Zorlu Holding farklı sektörlerde faaliyet gösteren Zorlu Grubu'na ait şirketlerin tek bir merkezden sevk ve idaresinin sağlanması, şirketler arasındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi, finansman temini görevlerini gerçekleştirmek üzere 1990 yılında kurulmuştur. Temelleri 1953'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde Hacı Mehmet Zorlu tarafından atılan Zorlu Holding, tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dur. 2000'li yıllarda, Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasına adını yazdırmayı başaran Zorlu Holding'in faaliyetleri tekstilden gayrimenkule, elektronikten enerjiye kadar geniş bir alana yayılmaktadır.