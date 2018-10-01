HASAN KARAHALİLOĞLU

Danimarka
'da yasayan vatandaşlarımız 3201 sayılı Yurtdısı Hizmet Borçlanması Kanunu'na göre, Türkiye'de emeklilik için yurtdısında geçirdikleri çalışma ve ikamet sürelerinin tamamını veya bir bölümünü borçlanarak emekli olmaları mümkün. Bunun için borçlanma yaparken bazı evraklar istenmekte. Öncelikle bu belgelerin neler olduğunu sizlere aktarayım.
- Danimarka Sosyal Güvenlik
Kurumu veya Is Piyasası Tamamlayıcı Aylık Kurumu ile Issizlik Kasası gibi sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden alınan ve ülkede çalışılan tarihleri gösteren belge.
- İşçi veya işverenler için isyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden İş Bulma Kurumu'ndan ya da çalışılan işyeri resmi kuruluş niteliğinde ise bu kurum ve kuruluşlardan alınan, çalışılan tarihleri gösteren onaylı belge - İşveren olarak kendi nam ve hesabına çalışanlar için ayrıca, çalıştıkları işkolunda kurulu oda, birlik, dernek gibi yetkili meslek kuruluşunca düzenlenen onaylı hizmet belgesi ya da vergi dairesinden alacakları kendi adlarına çalıştırdıkları işyerini de gösteren durum belgesi.
- Ev hanımları için ise Danimarka'da ikamet edilen süreleri gösteren ve ikametlerinin bulunduğu belediyelerden alınan ikamet belgesi.
Tüm bu belgeler ile bulunulan yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yurtdışı Borçlanma başvurusu yapabilir. Şartları yerine getirenleri emeklilik başvurusu yapmaları yeterli olacak. Danimarka da yasayan vatandaşlarımız yeterli gün ve yaş şartlarını taşıdıkları sürece her iki ülkeden de emekli aylığı alabilirler.
DANİMARKA KAPSAM DIŞI
6552 Sayılı Kanun 11.09.2018 günü yürürlüğe girdiğinde 18 ülke sigorta başlangıcı ülkemiz başlangıcı sayılması yürürlüğe girmişti. Ancak 8 ülke kapsam dışında bırakıldı. Danimarka ile Türkiye arasında yapılan sözleşmede 8 ülke arasındadır. Yurtdısı borçlanma ve emeklilik islemi sırasında söz konusu durum dikkate alınmalı. Bu husus dikkate alınmadan islem yapıldığında hayal kırıklığı yasanıyor. Konu yargıya taşındığında ise genel olarak olumsuz sonuçlar çıktığını unutmayalım.
60 YAŞINA GÖRE NE ÖDEMELİYİM?
Doğan / İSVİÇRE
25.11.1965 doğumluyum. 1988 yılı mart ayı
itibariyle İsviçre'de çalışmaktayım. Ne zaman
emekli olurum, ne kadar pirim öderim? 18 ayaskerlik yaptım ve üç hafta Türkiye'de usulüne
uygun çalışmam var.
Askerlik borçlanması ile birlikte 114 bin 784 TL ödeyerek hemen, 77 bin 940 TL ödeyerek 60 yasında emekli olabilirsiniz. Erken yasta da emekli olma sansınız var.
MAVİ KARTLI DUL BORÇLANABLR Mİ?
Nazlı / ALMANYA
KAYINPEDERİM
Şubat 2000 tarihinde
Almanya'da vefat etti. Vefat ettiğinde Türk
vatandaşıydı. Türkiye'de sigortalı olarak çalışması
maalesef yoktu. Daha sonra esi ve çocukları
Alman vatandaşlığına geçtiler. Alman vatandaşıolan esi Türkiye'de borçlanma marifeti ile dul
yetim maaşı için gerekli olan sigorta tutarı yatırıldığı
takdirde emeklilik maaşı bağlanabilir mi?
KAYINVALİDENİZ 1800 gün üzerinden 38 bin 970 TL ödeyerek dul aylığı için müracaatı yapabilir. SGK başvuruyu reddeder ancak dava yoluyla bu hakkı alabilirsiniz.
3 AYLIK BELGE GEÇERLİ Mİ?
İhsan/Almanya
BORÇLANMA
için hizmet cetveli
yeni mi olacak yoksa Alman sigortasının bana üç ay önce gönderdiği
hizmet cetveli yeterli olur mu?
SOSYAL Güvenlik Kurumu, müracaatınız sırasında, ya da islem takibiniz yapacak kisi evrakı inceledikten sonra gerekli olanı size bildirir. Eger kurum güncel belge ister ise size tebligat çıkararak size bildirir ve gereğini 3 ayiçerisinde gerçekleştirmeniz gerekecektir.
Borçlanma sırasında güncel belge istenmez.
BAŞVURUDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Ayten / İSVİÇRE
05.02.1973
doğumluyum. 1987 yılında İsviçre'ye geldim. 1989 yılında sigorta başlangıcım var. 1993 yılında evlendim ve Almanya'ya yerleştim. 1999 yılında Alman vatandaslığına geçtim. Almanya'da da çalışmışlığım var çocuğum yok. 2014 yılında boşandım ve tekrar İsviçre'ye döndüm. Borçlanarak emekli olmak istiyorum. Ne gibi evrakları temin etmem ve ne kadar ödemem gerekir, kaç yasında emekli olurum?
TÜRK vatandaşlığında geçen süreleriniz yeterli degil. Eldeki mevcut süreleri borçlanmanızı, eksik kalan süreleri de eger yurtdısında çalışmıyorsanız isteğe baglı olarak tamamlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde 3600 günden58 yasında emekli olursunuz. Almanya sigorta cetveli ve ikamet belgesi gerekli.