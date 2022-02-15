Altın fiyatları 8 ayın zirvesinde! Altın gram fiyatı için 2 kritik gelişme: Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı 15 Şubat 2022 bugün ne kadar, kaç TL

Altın fiyatları yeni haftada hareketlendi. Altın gram fiyatı, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazanan dolar/TL'den destek bulamaması sonrası baskılanmıştı. Ancak, Rusya-Ukrayna gerilimi sonra tüm dünyada artan jeopolitik riskler sonrası ons altın fiyatının 1879 dolar bandına tırmanarak son 8 ayın zirvesini görmesiyle gram altın tarafıda buradan esen rüzgarla 2022'in zirvesini test etti. Ons altın fiyatı en son 11 Haziran 2021'de 1903 dolar bandını test etmişti. Piyasada yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik Cumhuriyet altını fiyatı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı.

ABD'de yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görülmesi ve olası Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle güvenli liman etiketine sahip ons altın yükselişe geçti. Ons altın 1879 dolar bandına kadar yükselerek 11 Haziran 2021'den beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. Bu tarihte altın, 1903 dolar bandını görmüştü.

Ekonomistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin ve Rusya-Ukrayna krizindeki son dakika gelişmelerin altın fiyatı için destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Ancak son dönemde dolar/TL'nin dar bantta sıkışması sonrası gram altın yatırımcılarının gözü ons altın tarafına döndü. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile yükseldi. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu nedenle Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı daha ön planda yer alıyor.

15 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 819,73

SATIŞ (TL) 819,90

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