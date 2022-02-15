Altın fiyatları YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ! Rusya açıklaması sonrası altın gram fiyatı gevşedi: Gram altın ve çeyrek altın 15 Şubat 2022 bugün ne kadar, kaç TL

2 ayın zirvesine yönelen gram altın fiyatları Rusya'dan gelen son dakika açıklamayla yönünü tekrar aşağı çevirdi. 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazanan dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı, ons altın ile beraber yön buluyor. Rusya-Ukrayna krizi ile yükselen tansiyon altın fiyatları ons tarafında 1879 doları görerek 8 ayın zirvesini test etmişti. Piyasada yaşanan yoğun hareketlilik sonrası yatırımcılar, "Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar, kaç TL" konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. ALTIN FİYATLARI İÇİN CANLI VERİLER VE SON DAKİKA GELİŞMELER HABERİN DEVAMINDA...

Gram altın TL fiyatı için büyük önem arz eden ons altın fiyatı Rusya'dan gelen açıklama sonrası yönünü aşağı çevirdi. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası 1.879 doları görerek 8 ayın zirvesine tırmanan ons altın 1.855 dolar bandına kadar çekildi. Ons altın fiyatlarında yaşanan bu gelişme sonrası yurt içinde altın gram fiyatı için göstergeler kırmızıya döndü. 824 TL'yi görerek 2022'in zirvesini gören gram altın, 810 liraya çekildi.

RUSYA: TATBİKATA KATILAN ASKERLER BİRLİKLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ogor Konashenkov gazetecilere yaptığı açıklamada, güney ve batı askeri bölgelerinden birliklerin katıldıkları tatbikatların sona ermelerinin ardından üslerine dönmeye başladıklarını bildirdi. Konashenkov, "Güney ve batı askeri bölgelerinden birlikler görevlerini tamamladılar. Trenlere ve diğer ulaşık araçlarına yüklemeler başladı, bugün içinde garnizonlarına hareket etmeye başlayacaklar" diye konuştu. Gelen açıklama sonrası Rusya-Ukrayna krizi için tansiyonun düşeceği beklentisi arttı. Bununla beraber güvenli liman ons altın satış yerken, hisse senedi piyasalarında risk iştahı arttı.

15 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 810,89 SATIŞ (TL) 811,05 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. ALIŞ (USD) 1.854,62 SATIŞ (USD) 1.855,02 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 15 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.321,00 SATIŞ (TL) 1.337,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.285,00 SATIŞ (TL) 5.331,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.648,00 SATIŞ (TL) 2.673,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.422,00 SATIŞ (TL) 5.464,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...