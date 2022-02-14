Altın gram fiyatı için dolar kuru ve ons altın fiyatı etkili oluyor. Dolar kurunun 2022 yılında devreye alınan 'Kur korumalı TL mevduat' ürünü sonrası baskılanması sonrası altın fiyatları için esas belirleyici etmen altın ons fiyatı oldu. Fed'in sıkı para politikası için atacağı adımların etkisiyle baskılanan ons altın, Rusya-Ukrayna krizi ile yeniden yönünü yukarı çevirdi. Piyasada yaşanan bu hareketlilik sonrası yatırımcılar, canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatı Cumhuriyet altını konusunda sık sık araştırma yapıyor. İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE TÜM ALTIN ÇEŞİTLERİ İÇİN CANLI RAKAMLAR HABERİN DEVAMINDA...

ABD'de yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görülmesi ve olası Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle güvenli liman etiketine sahip altın yükselişe geçti. Ons altın 1865 dolar bandına kadar yükselerek 19 Kasım 2021'den beri gördüğü en yüksek düzeyi test etti. ONS ALTIN FİYATLAMASINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER Ekonomistler, Fed'in şahin bir duruş sergileyeceğinin büyük ölçüde fiyatlandığı ortamda yüksek enflasyon bekleyişlerinin ve Rusya-Ukrayna krizindeki son dakika gelişmelerin altın fiyatı için destek vermeye devam etmesini bekliyorlar.

GRAM ALTIN Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Altın ons fiyatı, Fed sonrası sürpriz bir şekilde şahinleşen ECB'ye rağmen artan küresel enflasyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna krizi ile yükseldi. Yurt içinde dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu nedenle Dolar/TL'den destek bulamayan altın gram fiyatı için altın ons fiyatı daha ön planda yer alıyor. 14 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI... ALIŞ (TL) 792,84 SATIŞ (TL) 793,02 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. ALIŞ (USD) 1.823,65 SATIŞ (USD) 1.823,98 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU? "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 14 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.289,00 SATIŞ (TL) 1.312,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.152,00 SATIŞ (TL) 5.215,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.584,00 SATIŞ (TL) 2.622,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.289,00 SATIŞ (TL) 5.348,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...