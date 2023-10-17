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Altın tüm zamanların zirvesine çıkabilir

Dünya Altın Konseyi'nin stratejistine göre Fed'in faiz indirimine başlamasıyla altın tüm zamanların zirvesine çıkabileceğini aktardı.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 11:41

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 11:41

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) baş stratejisti John Reade'e göre, doların zayıflaması ve Fed'in faiz indirimine gitmesi olasılığının desteğiyle altın fiyatları 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Reade, Barselona'da düzenlenen LBMA Küresel Kıymetli Madenler Konferansı'ndaki yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Fed faiz indirimine başladığında altın iyi performans gösterecek. Dolar zayıflarsa, altın çok iyi iş yapar" dedi.

Reade, altın fiyatlarının şu anda yüksek olduğunu ve herhangi bir yükselişin değerli metali desteklemeye yardımcı olan yüksek bir tabandan geleceğini de sözlerine ekledi.

Ons altın şu sıralarda yatay bir seyir ise 1919,75 dolardan işlem görüyor.

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