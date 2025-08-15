Altının gramı güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 09:24

Altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 374 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Altının ons fiyatı dolar endeksinin güç kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

