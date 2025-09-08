CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 771 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2025 09:56

Altının gramı, cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerine etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi.

Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor 05 Eylül 2025 09:46
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı 05 Eylül 2025 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 05 Eylül 2025 09:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Eylül 2025 17:00
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 04 Eylül 2025 16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 04 Eylül 2025 15:09
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda geriledi 04 Eylül 2025 14:48
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Eylül 2025 13:15
Rusya’dan Çin’e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi Rusya'dan Çin'e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi 04 Eylül 2025 08:44
AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında 03 Eylül 2025 16:54
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri arttı 03 Eylül 2025 14:01
Putin’in ekonomi temsilcisi: AB kararları ’felaket’ sonuçlar doğuruyor Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor 03 Eylül 2025 13:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler