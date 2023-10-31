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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 17:01

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 17:01

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 800 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 1 milyon 801 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 845 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 345 milyon 380 bin 906,86 lira, işlem miktarı ise 1.842,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 588 milyon 924 bin 133,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.845.000,00 2.028,65
En Düşük 1.800.000,00 1.975,10
En Yüksek 1.848.500,00 2.031,10
Kapanış 1.801.000,00 1.995,00
Ağırlıklı Ortalama 1.813.212,95 2.005,08
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.345.380.906,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.842,85
Toplam İşlem Adedi 50

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