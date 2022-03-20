Batı bu kez Rusya`nın altın rezervlerine gözünü dikti! İlk adım İngiltere`den geldi

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının devam etmesiyle ülkeye ağır ekonomik bedel ödetmek isteyen Batı ülkelerinin yaptırımlarının kapsamı giderek genişliyor. Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor.

Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir grup senatör, Rusya'nın altınlarını satmasını önlemek amacıyla yasa tasarısı sundu.

İngiltere'deki bu gelişmeyi, ABD Senatosunun, ABD vatandaşlarının Rus altınıyla herhangi bir işlem yapmasını yasaklayacak yeni yasa tasarısı takip etti.

RUSYA'NIN ALTIN REZERVLERİ AMERİKALI SENATÖRLERİN DE HEDEFİ OLDU

Söz konusu tasarıyı sunan senatörlerden Angus King, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "devasa altın arzının" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğunu belirtti.

Bu rezervlere yaptırım getirerek Rusya'nın dünya ekonomisinden daha da izole edilebileceğini vurgulayan King, "Putin'in giderek artan maliyetli askeri kampanyasının zorluğunu artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.