Ons altın ABD verileri sonrası yükseldi

ABD'de bugün açıklanan dayanıklı mal, işsizlik sigortası ve ilk çeyrek GSYH nihai tahmini sonrasında ons altın 2325,76 dolara kadar toparlandı.

Şu sıralarda ise yüzde 1,08'in üzerinde artışla 2323,07 dolardan işlem görüyor.

ABD'de veriler karışık bir görünüm ortaya koydu. GSYH verisi beklentilere paralel gelirken, büyüme verisinin alt endekslerinde yer alan PCE ve çekirdek PCE ise beklentilerden yüksek çıktı. İşsizlik sigortası başvuruları ise beklentilerin altına indi.

Fed'in enflasyon için takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ise yarın açıklanacak.