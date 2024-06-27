CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altın ABD verileri sonrası yükseldi

Ons altın ABD verileri sonrası yükseldi

ABD verileri sonrası ons altın 2325,76 dolar seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 16:14

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 16:14

ABD'de bugün açıklanan dayanıklı mal, işsizlik sigortası ve ilk çeyrek GSYH nihai tahmini sonrasında ons altın 2325,76 dolara kadar toparlandı.

Şu sıralarda ise yüzde 1,08'in üzerinde artışla 2323,07 dolardan işlem görüyor.

ABD'de veriler karışık bir görünüm ortaya koydu. GSYH verisi beklentilere paralel gelirken, büyüme verisinin alt endekslerinde yer alan PCE ve çekirdek PCE ise beklentilerden yüksek çıktı. İşsizlik sigortası başvuruları ise beklentilerin altına indi.

Fed'in enflasyon için takip ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) ise yarın açıklanacak.

İlginizi Çekebilir
ABD’de büyük bankalar Fed stres testini geçti ABD'de büyük bankalar Fed stres testini geçti 27 Haziran 2024 09:18
Güney Koreli kripto şirket varlığını Abu Dabi’ye genişletiyor Güney Koreli kripto şirket varlığını Abu Dabi'ye genişletiyor 27 Haziran 2024 08:36
İngiltere’de otomobil üretimi düştü İngiltere'de otomobil üretimi düştü 27 Haziran 2024 08:33
ABD’de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD'de yeni konut satışları 6 ayın en düşük seviyesine geriledi 26 Haziran 2024 18:22
Yen, dolar karşısında tarihi kaybını yaşadı Yen, dolar karşısında tarihi kaybını yaşadı 26 Haziran 2024 16:17
SON DAKİKA: Altın satış yedi! 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? SON DAKİKA: Altın satış yedi! 26 Haziran 2024 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? 26 Haziran 2024 15:41
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor 26 Haziran 2024 15:14
Bankacılık sektörünün mevduatı 14 Haziran haftasında arttı Bankacılık sektörünün mevduatı 14 Haziran haftasında arttı 26 Haziran 2024 15:14
Yabancıların hisse alımı 9 milyar dolara yaklaştı Yabancıların hisse alımı 9 milyar dolara yaklaştı 26 Haziran 2024 15:10
Eski ECB üyesi: Kademeli politika gevşemesi bekliyorum Eski ECB üyesi: Kademeli politika gevşemesi bekliyorum 26 Haziran 2024 14:26
ABD’de mortgage başvuruları artışını sürdürdü ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü 26 Haziran 2024 14:23
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Haziran 2024 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,86
%0,986
ALTIN
1.007,43
%0,7426
BORSA
998,57
%-0,1427
EURO
996,96
%-0,3043
DOLAR
1.261,93
%26,1931
ALTIN
1.008,91
%0,8905
BORSA
1.117,50
%11,7497
EURO
1.132,00
%13,1997
DOLAR
1.336,77
%33,6771
ALTIN
989,50
%-1,0498
BORSA
1.145,66
%14,5663
EURO
1.143,06
%14,3057
DOLAR
2.258,43
%125,8434
ALTIN
1.842,81
%84,281
BORSA
1.770,36
%77,0359
EURO
1.751,40
%75,1403
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler