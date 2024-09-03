CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın

Ons altın aşağı yönlü seyrini sürdürüyor

Ons altın bu hafta açıklanacak ABD verileri öncesi yatay, hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 03 Eylül 2024 08:45

Ons altın, ABD'de bu hafta açıklanacak ve Fed'in faiz indirim büyüklüğüne yön vermesi beklenen veriler öncesinde yatay, hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Dün 2490-2508 dolar aralığında hareket eden ons altın, bu sabah dünka kapanışa göre yüzde 0,14 kayıpla 2495,92 dolardan işlem görüyor.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altın, yeni pozitif katalizörlerin eksikliği nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden yakalayamıyor. ABD verilerinin zayıf bir ekonomiye işaret ettiğini ve Fed'in büyük bir faiz indirimi yapacağı söylemini benimsediğini görürsek altın ralli yapacaktır. Fiyatlar bu yıl 2.640 dolara kadar çıkabilir" dedi.

Analistlerin bugün için işaret ettikleri destek seviyesi 2473 dolar. Buranın üzerinde kalındığı sürece 2511 dolar direncinin hedeflenmeye devam edileceğini vurguluyorlar.

Piyasaların odağında Cuma günü açıklanacak olan ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu var. Ekonomistler istihdamda 165.000 artış bekliyorlar.

Bu hafta ayrıca ISM anketleri, JOLTS iş ilanları ve ADP istihdam raporu da yakından takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
ABD ekonomisi yüzde 3 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 3 büyüdü 29 Ağustos 2024 15:43
Bankacılık sektörünün net karı temmuzda 349 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün net karı temmuzda 349 milyar lira oldu 29 Ağustos 2024 15:07
Yabancılar 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı 29 Ağustos 2024 14:55
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,5 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,5 trilyon lira oldu 29 Ağustos 2024 14:41
Rusya MB: Finans piyasalarındaki dengesizlikler küresel krize yol açabilir Rusya MB: Finans piyasalarındaki dengesizlikler küresel krize yol açabilir 29 Ağustos 2024 14:28
AB’de yeni otomobil satışları yükseldi AB'de yeni otomobil satışları yükseldi 29 Ağustos 2024 12:15
Faiz indirimi sinyali petrol fiyatlarını artırdı Faiz indirimi sinyali petrol fiyatlarını artırdı 29 Ağustos 2024 10:49
ABD hazine kağıdı getirisinin yükselmesi bekleniyor ABD hazine kağıdı getirisinin yükselmesi bekleniyor 29 Ağustos 2024 08:48
İngiltere’nin otomobil üretimi 5 aydır düşüyor İngiltere'nin otomobil üretimi 5 aydır düşüyor 29 Ağustos 2024 08:45
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı 02 Eylül 2024 09:31
Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları hızlandı Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları hızlandı 29 Ağustos 2024 08:43
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Eylül 2024 13:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler