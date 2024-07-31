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Ons altın yükselişini güçlendiriyor

Jeopolitik gerilimler ve ABD Hazine kağıtlarında zayıflık ons altına destek verdi.

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2024 14:31

Vadeli altın kontratları, jeopolitik gerilimler ve ABD Hazine tahvillerindeki zayıflık nedeniyle %0,5 artışla ons başına 2.429,7 dolara yükseldi. Spot piyasada 2425,49 dolara kadar çıkan fiyat şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 3419,80 dolar.

SP Angel analistleri, Hamas'ın, liderleri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutmasının ardından güvenli liman yatırımlarına kaçışın değerli metale olan talebi körüklediğini belirtiyor.

Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışının da ABD doları üzerinde baskı yaratarak altının fiyat artışını desteklediğini savunan Angel, Fed'in bugünkü toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiğini, piyasanın bunun yerine Eylül ayında bir faiz indirimi fiyatladığını ve bunun da değerli metal için bir nimet olacağını vurguladı.

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