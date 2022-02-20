Son dakika haberleri...Altın fiyatları olası Rusya-Ukrayna savaşı ile güvenli liman gömleği giyerek yükselişe geçti. Son dönemde dolar/TL'den desteğini yitiren altın gram fiyatı, ons altın ile yön buluyor. Ons altın Ukrayna sınırında artan askeri hareketlilik ve gelen son dakika açıklamalarla Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 dolar kritik psikolojik bandını kırdı. Bununla beraber Fed'in Mart ayında agresif faiz artırımı yapmayacağı beklentisi altın ons fiyatını destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor. Altın yatırımcıları, "Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL" sorularına yanıt arıyor. İŞTE SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI İLE BERABER ALTIN UZMAN YORUMU...

ALTIN FİYATLARI RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE YÜKSELİYOR Yurt içinde gram altın fiyatları için önemli olan ons altın, Rusya-Ukrayna krizi ile yönünü yukarı çevirdi. Şubat ayı ile beraber önce 1.800 dolar bandını ardından da 1.900 dolar bandını yukarı kıran ons altın fiyatı, eğer 1.916 dolar seviyesini aşarsa 1 yılın zirvesine yükselmiş olacak. Ons altın 1 Haziran tarihinde 1.916 dolar düzeyini görmüştü.

"KRİZ SONA ERERSE ALTIN SERT DÜŞEBİLİR" Analistler, Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekildiklerine dair kanıt olmadığı takdirde ons altın fiyatı için yükselişin devam edebileceği yönünde görüş bildirdi. Bununla beraber Rusya-Ukrayna krizi için dialog yönlü çözümlerin ise altın için sert düşüşleri beraberinde gelebileceği yorumları dikkat çekti.

20 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL SON DAKİKA CANLI GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 832,34 SATIŞ (TL) 832,45 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. Ons altın için ise Rusya-Ukrayna krizi ve Fed'in para politikası öne çıkıyor. ALIŞ (USD) 1.896,80 SATIŞ (USD) 1.897,20 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 20 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.353,00 SATIŞ (TL) 1.375,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.410,00 SATIŞ (TL) 5.479,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.713,00 SATIŞ (TL) 2.750,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.569,00 SATIŞ (TL) 5.621,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...