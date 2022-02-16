Son dakika...Altın, Rusya-Ukrayna krizi ile yön bulmaya devam ediyor. Yurt içinde gram altın, dolar/TL'nin belli bir bantta istikrar kazanmasının ardından ons altın fiyatı ile dalgalanıyor. Ons altın fiyatı ise Rusya-Ukrayna krizi ve Fed odaklı seyrini sürdürüyor.

"Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL" konusunda araştırmalar sıklaştı.

ALTIN FİYATLARI İÇİN CANLI VERİLER VE SON DAKİKA GELİŞMELER HABERİN DEVAMINDA...