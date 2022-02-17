SON DAKİKA CANLI | Altın fiyatları yükseliyor! Altın gram fiyatı için bu gelişmelere dikkat! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 17 Şubat bugün ne kadar, kaç TL

Son dakika haberi...Gram altın fiyatları, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle beraber dolar/TL'den aldığı desteği kaybetti. Bununla beraber altın fiyatları için ons fiyatı bir adım öne çıktı. Ons altın fiyatı da güvenli liman gömleği giyerek Rusya-Ukrayna krizi ile besleniyor. Bununla beraber Fed'in Mart ayında agresif faiz artırımı yapmayacağı beklentisi altın ons fiyatını destekleyen bir diğer unsur. Kapalıçarşı'da kuyumcularda altın yatırımcıları, "Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL" sorularına yanıt arıyor. İŞTE SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI İLE BERABER PİYASA HABERLERİ...

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İÇİN AGRESİF OLMAYACAĞI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLDU Fed'in 25-26 Ocak toplantısının tutanaklarının, Mart ayında faiz artırımına agresif, 50 baz puanlık, bir artırım ile başlanmayacağı sinyalleri vermesi altın fiyatı için destek oldu. Fed'in bilançonun daraltılmasına yönelik spesifik bir karar almadığının ortaya konması da altın fiyatının yeniden 8 ayın zirvesine dönmesine yardım etti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DAKİKA KRİTİK AÇIKLAMA: RUS ASKERİNİN ÇEKİLDİĞİNE DAİR KANIT YOK Ons altın fiyatları dün, 1850 dolar desteğini test eden ve Fed tutanakları sonrası toparlanarak bu sabah 1876,35 dolar/ons seviyesini gördü. Analistler, Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekildiklerine dair kanıt olmadığı yönünde gelen açıklamaların jeopolitik gerilimi devam ettirdiği ortamda ons altın fiyatı için 1880 dolar direncinin sınırında dolaşmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Jeopolitik gerilimi azaltıcı gelişmelerin altın ons fiyatı yeniden 1845 dolar seviyesine doğru çekebileceği vurgulanıyor. 1880 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 1893-1900 dolar aralığı yeni hedef olacak.

17 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 820,03 SATIŞ (TL) 820,21 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. ALIŞ (USD) 1.875,19 SATIŞ (USD) 1.875,59 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 17 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.333,00 SATIŞ (TL) 1.353,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.335,00 SATIŞ (TL) 5.392,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.675,00 SATIŞ (TL) 2.705,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.475,00 SATIŞ (TL) 5.529,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...