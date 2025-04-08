ABD borsaları çift haneli kayıplarla sarsıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl kasım ayındaki seçim zaferi sonrasında kurumsal vergi indirimleri ve düzenlemelerin azaltılması gibi beklentilerle rüzgarı arkasına alan ABD pay piyasalarında endeksler, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

ABD Başkanının ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak'ta Martin Luther King günü dolayısıyla işleme kapalı olan pay piyasaları, ertesi güne ralli yaparak başlarken, ardı ardına gelen tarife açıklamaları ile enflasyon ve resesyon korkuları piyasalardaki olumlu havayı tersine çevirdi.

Ülkenin en büyük ticaret ortakları Kanada, Meksika ve Çin için açıklanan gümrük vergileri ve çelik, alüminyum ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeler piyasalarda endişelere yol açtı.

Açıklanan tarifelere getirilen geçici muafiyetler ve ertelemeler bir miktar rahatlamaya yol açsa da Trump'ın "Kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler piyasalara son darbeyi vurdu.

Yalnızca ABD piyasalarında değil küresel borsalarda da satıcılı seyir izlenirken, karşılıklı tarifelerin açıklanması sonrasında endekslerde pandeminin yaşandığı 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kayıplar görüldü.

Sadece iki günde Dow Jones endeksi yüzde 9,3, S&P 500 endeksi yüzde 10,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 11,4 düşerken, ABD piyasalarından yaklaşık 6 trilyon dolar silindi.

ABD'DE PİYASALARDA DÜN KARIŞIK SEYİR İZLENDİ

Hafta sonu Asya borsaları ve kripto piyasalarında derinleşen kayıplar, ABD piyasasında düşüşlerin yüzde 20'yi bulacağı yeni bir "Kara Pazartesi" ihtimalini gündeme getirirken, korkulan derecede bir kayıp yaşanmadı.

Güne sert düşüşle başlayan pay piyasalarında, daha sonra Beyaz Saray tarafından yalanlanan "Trump'ın karşılıklı tarifeleri 90 günlüğüne durduracağı" haberleri hisse senedi yatırımcılarının kısa süreli iyimserliğe kapılmasına neden oldu ve endekslerde geçici bir toparlanma görüldü.

Ayrıca Trump'ın Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirmesi de piyasalarda oynaklığı artırdı.

Bu gelişmelerle pazartesi gününü Dow Jones endeksi yüzde 0,9, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 düşüşle kapatırken, Nasdaq endeksinde yüzde 0,1 artış oldu.

Böylelikle Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Dow Jones endeksi yüzde 12,7, S&P 500 endeksi yüzde 15,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 20,5 değer kaybetti.

MUHTEŞEM YEDİLİ İÇİNDE EN AĞIR DARBEYİ TESLA ALDI

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden üçünün hisselerinde düşüş devam ederken, dördü ise günlerdir süren kayıplarının küçük bir kısmını telafi etti.

Dün Apple'ın hisseleri yüzde 3,7, Tesla'nın hisseleri yüzde 2,6 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 0,6 geriledi. Nvidia'nın hisselerinde yüzde 3,5, Amazon'un hisselerinde yüzde 2,5, Meta'nın hisselerinde yüzde 2,3 ve Alphabet'in hisselerinde yüzde 1 kazanç görüldü.

"Muhteşem yedili" arasında 20 Ocak sonrasında hisselerinde en yüksek oranda değer kaybı yaşayan şirket yüzde 45,3 ile Tesla oldu.

Tesla'nın Üst Yöneticisi ve Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) faaliyetlerinden sorumlu olan Elon Musk, hükümetteki görevi nedeniyle eleştiriliyordu.

Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Nvidia'nın hisseleri yüzde 29, Alphabet'in hisseleri yüzde 24,5, Amazon'un hisseleri yüzde 22,4, Apple'ın hisseleri yüzde 21,1, Microsoft'un hisseleri yüzde 16,6 ve Meta'nın hisseleri yüzde 15,7 değer kaybetti.