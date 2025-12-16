Gölge bankacılık sektörü 250 trilyon doları aştı

FSB'nin yıllık küresel finansal izleme raporuna göre, hedge fonlar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve diğer banka dışı finansal kuruluşları kapsayan sektörün toplam varlıkları 2024 sonu itibarıyla yüzde 9,4 artışla 256,8 trilyon dolara yükseldi. Böylece banka dışı finansal kuruluşlar, toplam küresel finansal varlıkların yüzde 51'ini oluşturdu ve pandemi öncesi payına benzer bir seviyeye ulaştı.

Banka dışı kuruluşlar içinde en hızlı büyüme, tröst şirketleri, hedge fonlar, para piyasası fonları ve diğer yatırım fonlarında görüldü. Bu alanların tamamı çift haneli büyüme oranları kaydetti. Aynı dönemde bankacılık sektörü varlıkları ise yüzde 4,7 artış gösterdi.

FSB başkanı ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey daha önce banka dışı kuruluşlardaki risklere dikkat çekmiş ve küresel denetim otoriteleri finansal sistemin dayanıklılığını değerlendirirken bu kuruluşların evrimini anlamanın "önemli bir odak noktası" olacağını söylemişti.

FSB, trilyonlarca dolarlık özel kredi sektörünün büyümesine ilişkin veri eksikliğinden yakındı. Düzenleyiciler, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve UBS başkanı Colm Kelleher gibi banka patronlarının uyarılarının ardından bu alanı zayıflık belirtileri açısından yakından inceliyor.

Yetkililer, Kanada, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Japonya, İsviçre ve Hong Kong olmak üzere sekiz büyük yargı bölgesinden bilgi derlemeye çalıştıklarını ancak mevcut verilerde önemli boşluklar bulduklarını söyledi. Bu yargı bölgeleri sadece 0,5 trilyon dolar özel kredi faaliyeti bildirdi. FSB, bu rakamın "ticari verilerle hesaplanan diğer tahminlerden çok daha düşük" olduğunu belirtti.

Rapor, "katılımcı yargı bölgelerinin tümü veri sağlayamadı" ifadesini kullandı. Bazıları sadece özel kredi fonlarına ilişkin bilgi toplayarak ve sigorta şirketlerinin kredilerini dahil etmeyerek sektörün yalnızca bir bölümüne ilişkin veri sundu.