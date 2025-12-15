Çin'de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir!

CANLI BORSA
Çin'de yapay zeka sektörünün toplam ekonomik büyüklüğünün 2025 yılı itibarıyla 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar dolar) aşmasının beklendiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi (CAICT), Pekin'de düzenlenen bir endüstri forumunda yapay zeka sektörüne ilişkin değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, yapay zeka çekirdek endüstrisinin toplam büyüklüğünün 2024'te 900 milyar yuanı (yaklaşık 127,5 milyar dolar) geçtiği, bu rakamın 2025'te 1,2 trilyon yuana (yaklaşık 170 milyar dolar) ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yapay zeka modellerinin bu yıl dil anlama kabiliyetlerinde yüzde 30, çoklu biçimli anlama becerilerinde ise yüzde 50 gelişme kaydettiğine dikkat çekilen raporda, yapay zekanın teknik ilerlemeden üretken güce dönüşen bir evreye geçtiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, 2024 yılı başından itibaren büyük dil modellerinin imalat sektöründe kullanımının yaygınlaştığı, bu alandaki yapay zeka uygulama oranının yüzde 19,9'dan yüzde 25,9'a yükseldiği aktarıldı.

Yapay zeka ile robotik teknolojilerin bütünleştiği entegre yapay zeka sektörünün de hızla büyüdüğü, bu alanda faaliyet gösteren 350'den fazla firmaya 2025 yılı itibarıyla toplam 40 milyar yuan (yaklaşık 5,6 milyar dolar) finansman sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

