CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kevin Hassett'ten bağımsızlık vurgusu

Kevin Hassett'ten bağımsızlık vurgusu

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Trump’ın politika yaklaşımlarını dikkate alacaklarını, ancak faiz oranlarına ilişkin kararların merkez bankasının bağımsızlığı çerçevesinde verileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2025 08:15

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Fed'in başına getirilmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın politika görüşlerini dikkate alacağını, ancak faiz oranlarına ilişkin kararların merkez bankasının bağımsızlığı çerçevesinde alınacağını söyledi.

CBS kanalına pazar günü konuşan Hassett, Trump'ın ekonomi politikalarına dair "çok güçlü ve sağlam temellere dayanan görüşleri olduğunu" ifade etti.

Trump ve ekibi, uzun süredir Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmesi için baskı yapıyor. Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması nedeniyle yerine geçecek isim tartışılıyor.

Fed başkanlığı için adı geçen güçlü adaylar arasında Hassett'in yanı sıra eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh da bulunuyor. Trump, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, bu iki ismin en güçlü adaylar olduğunu belirtmişti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir tatil resepsiyonunda ise "Yakında faizleri düşürmek isteyecek iyi bir Fed başkanımız olacak. Şimdilik yüksek faizlerle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hassett ise yaptığı açıklamada, Trump'ın sadece tavsiye verse bile, kendisinin görüş alabileceği uzmanlardan biri olacağını vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Aralık 2025 10:07
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 10:06
AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı 12 Aralık 2025 09:26
Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı 12 Aralık 2025 09:18
Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 12 Aralık 2025 09:07
ABD Hazine Bakanlığı: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımını değiştireceğiz ABD Hazine Bakanlığı: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımını değiştireceğiz 12 Aralık 2025 09:02
ECB’den küçük bankalar için daha basit kural önerisi ECB'den küçük bankalar için daha basit kural önerisi 11 Aralık 2025 17:12
Çin’den ’ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme’ mesajı Çin'den 'ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme' mesajı 11 Aralık 2025 16:26
OPEC’in ham petrol üretimi kasımda azaldı OPEC'in ham petrol üretimi kasımda azaldı 11 Aralık 2025 16:10
Almanya’da nüfusun 2070’te 75 milyona dayanması bekleniyor Almanya'da nüfusun 2070'te 75 milyona dayanması bekleniyor 11 Aralık 2025 16:06
Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü 11 Aralık 2025 15:06
İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 11 Aralık 2025 13:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler